San Luis silencia al BBVA y exhibe a un Monterrey sin respuesta
Atlético de San Luis encontró su primera victoria del Apertura 2026 en uno de los escenarios más complicados del futbol mexicano. El conjunto potosino aprovechó los errores de Monterrey, resistió la reacción local y se impuso 3-1 en el Estadio BBVA con goles de David Rodríguez, Rafael Llorente y Óscar Macías. Hugo Cuypers marcó el único tanto de Rayados.
Matías Almeyda reservó de inicio a jugadores como Orbelín Pineda, Óliver Torres, Diego Rossi y Cuypers. La apuesta recibió un golpe casi inmediato. Al minuto cinco, Carlos Salcedo perdió el control del balón cerca de su propia área y David Rodríguez aprovechó el regalo para superar a Luis Cárdenas con un disparo que abrió el marcador.
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Monterrey tomó la posesión y trató de responder por medio de Luca Orellano, el futbolista más desequilibrante del cuadro local durante la primera mitad. El argentino encontró espacios por la banda y, al minuto 22, envió una diagonal retrasada que Omar Gálvez convirtió en el aparente empate. La celebración duró poco: el árbitro Luis Enrique Santander anuló el tanto por una falta en el comienzo de la jugada.
La decisión frenó el mejor momento de Rayados y San Luis volvió a castigar. Al 36, Rafael Llorente arrancó desde la mitad del campo, superó por velocidad a la defensa regiomontana y definió ante Cárdenas para colocar el 0-2. El equipo visitante aceptó que Monterrey tuviera el balón, cerró los espacios y encontró profundidad cada vez que recuperó la posesión.
Los abucheos acompañaron a los locales al descanso. Almeyda reaccionó con tres modificaciones para la segunda mitad: mandó al campo a Orbelín Pineda, Óliver Torres y Alonso Aceves. Rayados adelantó sus líneas y aumentó la presión, pero Andrés Sánchez respondió ante los intentos de Orellano, Gálvez y Luis Reyes.
El ingreso de Hugo Cuypers cambió el peso del ataque. Al minuto 71, Fidel Ambríz estrelló un remate de cabeza en el poste. Dos minutos después, el propio mediocampista colocó un servicio dentro del área chica y Cuypers lo convirtió en el 1-2. El BBVA recuperó la voz y Monterrey pareció listo para buscar el empate.
San Luis apagó la reacción casi de inmediato. Al 79, una jugada que nació en un tiro libre terminó con el remate de Óscar Macías para el 1-3 definitivo. El mediocampista coronó su actuación después de asistir a Llorente en el segundo gol y sentenció una noche en la que los potosinos mostraron contundencia, orden y capacidad para responder en el momento de mayor presión.
El conjunto de Diego Mejía alcanzó seis puntos después de comenzar el torneo con tres empates y dos derrotas. Monterrey se quedó con nueve unidades y sufrió su segunda caída consecutiva en la Liga MX, tras perder 2-0 frente a León en la jornada anterior.
Rayados tuvo más tiempo el balón y mejoró con la entrada de sus titulares, pero pagó cada desatención defensiva. San Luis, en cambio, necesitó menos oportunidades y entendió mejor el partido. Su primera victoria del campeonato no llegó ante un rival menor ni por accidente: llegó en el BBVA, con tres golpes precisos y una actuación que castigó todas las dudas de Monterrey.