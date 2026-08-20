Atlético de San Luis, el último equipo que ascendió deportivamente a la Liga MX
La Federación Mexicana de Futbol eliminó el ascenso deportivo a la Liga MX con la presentación de su nuevo modelo deportivo, al confirmar que los clubes de la Liga de Expansión ya no podrán llegar al máximo circuito por sus resultados en la cancha y tendrá que ser con un esquema como el del regreso del Atlante. Ante esto, recordámos cuál fue el último equipo que ascendió de manera deportiva.
El Atlético de San Luis es el último equipo que consiguió ascender deportivamente a la Primera División del futbol mexicano. El logro se concretó el 5 de mayo de 2019, cuando los potosinos derrotaron a Dorados de Sinaloa en la final del Clausura 2019 del entonces Ascenso MX. Con ese campeonato, el conjunto dirigido por Alfonso Sosa se convirtió en bicampeón de la categoría, después de haber ganado también el Apertura 2018, y obtuvo así el ascenso automático a la Liga MX.
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Atlético de San Luis, el último regreso deportivo a la Liga MX
El primer paso hacia el ascenso se dio en el Apertura 2018. San Luis llegó hasta la final y se enfrentó precisamente a Dorados, al que derrotó en una serie que terminó 4-3 en el marcador global. Aquel título le permitió disputar nuevamente la definición por el ascenso al término de la temporada 2018-19, con la posibilidad de subir directamente a Primera División si conseguía repetir como campeón.
La oportunidad llegó nuevamente ante Dorados, equipo dirigido por Diego Armando Maradona. En el partido de ida, disputado en Culiacán, el conjunto sinaloense ganó 1-0, por lo que Atlético de San Luis estaba obligado a remontar en el Estadio Alfonso Lastras. El encuentro de vuelta terminó 0-0 durante los 90 minutos, pero en el tiempo extra apareció Unai Bilbao, quien al minuto 102 marcó el gol que significó el triunfo potosino por 1-0 y el campeonato con un 2-1 global.
Aquel campeonato tuvo un significado especial porque no se trató solamente de levantar el trofeo del Clausura 2019. Al haber conquistado los dos torneos de la temporada, el Atlético de San Luis obtuvo el ascenso automático a la Liga MX. La propia Liga MX calificó al conjunto potosino como bicampeón y confirmó su llegada a la Primera División para la temporada 2019-20.
Desde entonces, ningún club ha repetido aquel camino. En el Clausura 2020, el torneo fue suspendido por la pandemia de COVID-19 y posteriormente el futbol mexicano modificó su estructura, con la desaparición del Ascenso MX y la creación de la Liga de Expansión MX. Aunque posteriormente hubo campeones de la segunda categoría, sus títulos ya no significaron un boleto deportivo a la Primera División. La propia lista histórica de la Liga MX registra al Atlético de San Luis como campeón del Ascenso MX en los dos torneos de la temporada 2018-19.
Atlante, el último regreso… no deportivo
El regreso más reciente de un equipo procedente de la segunda categoría es el del Atlante, que disputará el Apertura 2026 en la Liga MX. Sin embargo, su caso es completamente diferente al de San Luis: los Potros de Hierro adquirieron la franquicia y el certificado de afiliación de Mazatlán FC, operación que permitió su regreso al máximo circuito después de 12 años. La transacción fue reportada y posteriormente confirmada de manera oficial, por lo que no se trató de un ascenso conseguido en la cancha.
Así, la historia reciente deja una diferencia clara entre ambos casos: Atlético de San Luis llegó a Primera División ganando campeonatos en el terreno de juego, mientras que Atlante regresó mediante una operación administrativa y económica. Con la decisión de la FMF de mantener suspendido el ascenso y descenso deportivo, el título conseguido por los potosinos en 2019 permanece como el último ascenso deportivo registrado en el futbol mexicano.
Los últimos 5 equipos que ascendieron a la Liga MX antes del Atlético de San Luis
- Lobos BUAP | 2017
- Necaxa | 2016
- Dorados de Sinaloa | 2015
- Leones Negros de la UdeG | 2014
- La Piedad (se mudó a Veracruz) | 2013
El dato del 2018
Cafetaleros de Tapachula ganó el Clausura 2018, pero no fue ascendido a la Liga MX porque no cumplía con los requisitos para competir en Primera División. Cafetaleros ganó la Final de Ascenso 2017-18 frente a Alebrijes de Oaxaca, con un marcador global de 6-3, pero ninguno de los dos clubes contaba con la certificación necesaria para subir a la Liga MX. Por eso, el campeón recibió un premio económico, pero no obtuvo el ascenso.
La plaza que había quedado vacante por el descenso de Lobos BUAP se resolvió de otra manera: Lobos pagó 120 millones de pesos para permanecer en la Liga MX, por lo que la Primera División mantuvo 18 equipos para el Apertura 2018. Es decir, no hubo un nuevo equipo ascendido deportivamente ese año