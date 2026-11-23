Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, estuvo presente en la gran final Sub-19 en el Estadio El Nido, donde el América Femenil se quedó con el título tras vencer 2-1 (3-1 global) al Pachuca.

El dirigente azulcrema lució muy tranquilo durante el partido, en el que el cuadro capitalino empezó perdiendo; sin embargo, logró recomponer el camino y remontar para quedarse con el campeonato.

Además de Santiago Baños, en el palco local estuvieron presentes algunas futbolistas del primer equipo, como Gaby García, Irene Guerrero, Bruna Vilamala y la portera Itzel Velasco.

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Este es el primero de dos títulos de Liga que el América Femenil tiene en mente durante el presente Apertura 2026, ya que el equipo mayor, actual campeón de la Liga MX Femenil, está en semifinales, donde se enfrentará a Pumas.

Mariana Gutiérrez, presente en Coapa

La premiación al término de la gran final en Coapa corrió a cargo de Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil.

Mariana lució contenta durante el cotejo, en el que estuvo acompañada por Claudia Carrión, directiva azulcrema.