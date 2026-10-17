Santos contra Querétaro: el choque entre los dos Caballos Negros que se rebelan ante la Liga MX

Si a estas alturas del torneo hay dos caballos negros que buscan dar la sorpresa, esos son Querétaro y Santos. Dos planteles cortos, dos equipos que en su momento lucían destinados a ser unos animadores más, pero que hoy han logrado romper los pronósticos para convertirse en los nuevos rivales a vencer. Ahora, ambas revelaciones se ven las caras en una prueba decisiva para sus aspiraciones.

Este juego de la jornada 12 se celebrará este sábado 17 de octubre, en punto de las 17:00 horas, en el TSM de Torreón, Coahuila. Dicho duelo representa un cruce entre dos proyectos que han alcanzado su punto más alto en lo que va de la fase regular.

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Los Gallos, con la tercera nómina de menor valor, hoy ocupan el tercer lugar del campeonato de la mano de Esteban “el Chino” González y pelean por un liderato que al inicio de la campaña parecía imposible. En tanto, los laguneros pasaron de ser el peor equipo de la temporada a vivir un renacer bajo el mando de Renato Paiva, con una racha positiva que los mete de lleno en la pelea por la fiesta grande.

Las dos rachas invictas más largas del momento

A pesar de las grandes potencias y las plantillas caras de escuadras como América, Toluca, Cruz Azul, Chivas y Tigres, ninguna de ellas puede presumir lo que Querétaro y Santos sí: las dos rachas invictas más largas del torneo en este momento.

Querétaro no conoce la derrota desde hace mes y medio. En sus últimos cinco encuentros registra cuatro victorias y un empate. Primero venció por 3-1 a Atlas, luego se impuso como visitante por 1-0 ante Xolos, empató 1-1 con León, sorprendió a Chivas en su casa por 2-0 y finalmente superó por 2-0 a Atlante en la Corregidora.

Santos no se queda atrás. Después de pasar siete jornadas sin poder ganar, una vez que se encontró con el triunfo ya no lo soltó. Desde ese momento suma cuatro victorias al hilo: derrotó por 2-1 a Bravos, dio la campanada al superar a Toluca como visitante por 3-2, venció por 1-0 a Pachuca y, en su más reciente encuentro, superó por 2-1 a San Luis en tierras potosinas, con lo que reafirmó su buen momento.

Es cierto que, en la tabla, quien parte con ventaja es Querétaro, ya que marcha tercero con 20 puntos, a solo uno de distancia del líder América. Sin embargo, Santos, pese a ubicarse en el sitio 14 de la clasificación general con 13 unidades, está a solo tres puntos de la zona de clasificación, por lo que un triunfo, combinado con otros resultados, lo catapultaría directamente a los puestos de fase final.