Santos remonta ante San Luis y suma su cuarta victoria consecutiva

Santos encontró en Tahiel Jiménez los goles para darle vuelta al marcador y prolongar su recuperación en el Apertura 2026. Con un doblete del delantero mexicano de 20 años, los Guerreros vencieron 2-1 al Atlético San Luis en el estadio Libertad Financiera y consiguieron su cuarta victoria consecutiva, en la jornada 11.

El equipo del portugués Renato Paiva, que había acumulado siete jornadas sin ganar en su primer torneo al frente del club, llegó a 13 puntos y subió al decimotercer lugar.

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El Atlético San Luis tomó ventaja al minuto 19. Después del cobro de un tiro de esquina, Oscar Macías conectó un remate de cabeza para poner el 1-0 a favor del conjunto dirigido por el mexicano Diego Mejía.

Santos respondió antes del descanso. Al minuto 34, Tahiel Jiménez se lanzó de palomita y consiguió el empate, con el que los visitantes recuperaron terreno en el encuentro.

El delantero volvió a aparecer en la segunda mitad. Al minuto 64, Jiménez resolvió con un remate a bocajarro para marcar el 2-1 y completar la voltereta de los Guerreros.

Su doblete decidió el encuentro y extendió a cuatro partidos la racha de victorias de Santos, que sigue sumando después de un arranque de torneo sin triunfos durante siete jornadas.

Para el Atlético San Luis, el resultado significó su quinta derrota del Apertura 2026. El equipo se quedó con 12 unidades y bajó a la decimocuarta posición, un lugar por debajo de Santos.