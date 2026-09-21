Santos remonta y vence 3-2 al líder Toluca en el Estadio Nemesio Diez
Santos Laguna vino de atrás para vencer 3-2 al líder Toluca en el Estadio Nemesio Diez, dentro de la novena fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Con su hazaña, los Guerreros del Santos del entrenador portugués Renato Paiva llegaron a siete puntos y se mantuvieron en la decimoséptima posición.
TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: Resultados completos de la Jornada 9 del Apertura 2026
Los Diablos Rojos del Toluca dirigidos por el argentino Antonio Mohamed se quedaron con 19 unidades, pero siguen como líderes.
El Toluca parecía encaminarse a un cómodo triunfo con dos goles de su letal binomio de ataque, integrado por por el uruguayo Federico Viñas y el portugués Paulinho
El charrúa y el luso jugaron por primera vez juntos como titulares.
Viñas hizo el 1-0 para los Diablos al minuto 25 con un remate de cabeza.
Paulinho firmó el 2-0 con un elegante remate de talón dentro del área chica, al 43'.
Los Guerreros se acercaron 2-1 al 45'+1 con una definición del argentino Ezequiel Bullaude al filo del área chica.
El colombiano Kevin Palacios conectó un disparo desde fuera del área para el 2-2, al 86'.
El Santos se volcó por el triunfo y aunque le anularon un gol al 90'+3, dos minutos después el español Francisco Villalba sentenció el 3-2 con un tiro de zurda desde la media luna. AFP