¡Scratch du Coapa! América Femenil goleó 5-0 a León con cuatro goles brasileños

El América Femenil goleó 5-0 al León en el Estadio Nou Camp, en duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.

La delantera brasileña Geyse marcó doblete y ya suma ¡9 partidos anotando de forma consecutiva!

Geyse llegó a 15 anotaciones y sigue como líder en la tabla de artilleras.

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La también brasileña Priscila da Silva también marcó dos goles. Mientras que Irene Guerrero hizo un tanto más.

Con este resultado, el equipo azulcrema llegó a 25 puntos y sigue como líder del Grupo B, además es el mejor equipo de toda la Liga.

El equipo de Ángel Villacampa también es el único club que no conoce la derrota en el Apertura 2026.

En la jornada 10, el América visitará a Rayadas en Monterrey, donde no estará la mediocampista venezolana Gaby García por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, La Fiera se quedó con 12 puntos.