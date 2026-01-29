Sebastián Córdova y la batalla por ser entendido
En el futbol mexicano, encontrarse a sí mismo es un anhelo al cual muchos aspiran en momentos cruciales, sobre todo cuando el entorno ha depositado sus propias expectativas sobre ti. A Sebastián Córdova siempre se le ha mirado desde ahí, pero su llegada al Toluca exhibe una diferencia mucho más profunda que solo un matiz semántico, porque el atacante no busca reencontrarse, sino que finalmente sea él quien resulte encontrado.
Nacido hace 28 años en Aguascalientes, Sebastián carga el pesado equipaje de los sueños y prejuicios de quienes veían en él a un mediocentro creativo de época. Ahí aparece el primer error, porque Sebastián no tiene esas condiciones. Lo suyo es la sorpresa, aparecer cuando los zagueros ya lo olvidaron y hacer daño al rival. Es un hombre de ataque, no de arquitectura.
En su presentación ante la prensa con el Toluca nada habló de esto, tal vez porque nadie se lo preguntó. La lluvia de interrogantes fue una sola: su responsabilidad para tomar el rol del lesionado Alexis Vega, el jugador más determinante del equipo. Una vez más, lo mismo: esperan de Córdova lo que no es.
Sebastián ha encontrado su lugar en momentos puntuales. Fue imprescindible en el título de los Tigres en el Clausura 2023 cuando Robert Dante Siboldi, entonces entrenador de los regiomontanos, lo ubicó a jugar entre líneas. Era un proyectil escondido entre los frondosos árboles del bosque. Por momentos parecía no estar, pero desde ahí, con su intermitencia natural, el atacante —que no mediocampista creativo— hizo un daño épico a los rivales: seis goles en siete partidos.
Él es un jugador discontinuo. Un futbolista de momentos y espacios, no de protagonismo todo el partido. A veces se puede establecer el origen de sus problemas de identidad hacia el entorno: haber tomado la playera número 10 en el América. Al poseerlo se le vistió como mediocampista de construcción. Un número, una maldición.
Aparecer por sorpresa y marcar
Córdova es ya un jugador maduro, pero mantiene esas condiciones de atacante voraz, incluso las debe tener aún más afiladas, porque así es el instinto: mientras más hambre, más ferocidad. “Llegar a Toluca lo veo como una revancha”, se rescata de su comparecencia del martes ante la prensa. Y sí, busca una revancha: mitigar su dolor, no complacer a quienes ven y esperan de él aquello que no es.
De buena conducción, visión para detectar debilidades y técnica suficiente para integrarse al juego combinativo del Toluca, el atacante llega quizá al lugar ideal para encontrar comprensión a su estilo, como ocurrió en aquellos Tigres de Siboldi. Ahora su entrenador es Antonio Mohamed, uno de esos sabios del juego y de la gestión del talento. Llegar a los Diablos puede significar renacer. El infierno puede ser su cielo: paradojas del futbol.
Título
Equipo
Supercopa MX
Necaxa
Copa MX
América
Campeón de Campeones
América
Campeón Clausura 2023
Tigres
Campeón de Campeones
Tigres
Medalla de Bronce JJOO Tokio 2020
México
Talento existe. Lo demostró en el América cuando en el Apertura 2020 marcó cinco goles en 17 apariciones. También lució sus cualidades con la Selección Mexicana Sub-23. Ahí fue goleador del torneo con cuatro tantos y la Bota de Oro, participación que aseguró a México su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde al final consiguió la medalla de bronce.
En Toluca su participación difícilmente será de inicio. El ojo de Mohamed es fino, de guardián de faro. Córdova encaja perfecto para ser un futbolista determinante en minutos puntuales: con defensas abiertas, espacios a explotar y margen para probar suerte con disparos de distancia, para lo cual el atacante tiene una pierna educada. Es un ofensivo con gol, con sorpresa y hambre.
Toluca, más allá de su renacer, quizá sea el último momento para reconocerse y mostrarse como realmente es dentro del campo de juego.