Sébastien Salles-Lamonge renueva con Atlético de San Luis hasta 2028
El Atlético de San Luis no le dejará el camino tan fácil a quienes traten de llevarse a su estrella, Sébastien Salles-Lamonge. Y es que el conjunto potosino ha llegado a un acuerdo de renovación para blindar al mediocampista francés.
El anuncio de esta noticia lo llevó a cabo el mismo club a través de un comunicado oficial difundido este miércoles 22 de julio. Cabe señalar que el acuerdo anterior estaba por concluir a finales de este año. Pero ahora, con la firma de esta extensión de contrato, se asegura su vínculo con el equipo hasta 2028.
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"Ante su renovación, Salles-Lamonge expresó su entusiasmo por seguir formando parte de la familia potosina, comentando además su compromiso con el club para cumplir los objetivos trazados", declaró la directiva.
De esta manera, evitan que el futbolista de 30 años pueda salir como agente libre al final de la campaña. Y, en caso de dejar la institución, únicamente podrá ser mediante la venta de su carta, la cual está tasada en 2 millones de euros, de acuerdo con datos de Transfermarkt.
Cabe recordar que, desde semanas atrás, habían circulado rumores sobre el interés del Club América por hacerse con los servicios del francés.
Salles-Lamonge, en el top 5 de máximos goleadores del San Luis
En cuanto a su paso por el equipo, Salles-Lamonge arribó proveniente del Bastia como refuerzo para el Apertura 2023. Desde entonces se ha convertido en un pilar de la plantilla, sumando ya 107 encuentros con la institución. Y, desde este Apertura 2026, ha recibido el gafete de capitán por parte del estratega Diego Mejía.
Además, ha pasado a la historia del club colocándose como el cuarto futbolista con más goles vistiendo la camiseta de los potosinos, con 22 festejos en su cuenta personal.
- Nicolás Ibáñez (2018 - 2021) – 57 goles
- Germán Berterame (2019 - 2022) – 31 goles
- João Pedro (2024 - Presente) – 28 goles
- Sébastien Salles-Lamonge (2023 - Presente) – 22 goles
- Léo Bonatini (2023 - 2025) – 20 goles