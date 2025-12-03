Semifinales del Apertura 2025: horarios y dónde ver el Cruz Azul vs. Tigres y Monterrey vs. Toluca

¡HORARIOS PARA LAS SEMIFINALES DE #LaFiestaDeLaAfición! 📣

Ese es todo el anuncio. De nada. 🫡



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 Da clic aquí: https://t.co/ydZDyHj3Cg 🔥 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/YtUiEdU4jL