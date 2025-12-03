SI Mexico

Semifinales del Apertura 2025: horarios y dónde ver el Cruz Azul vs. Tigres y Monterrey vs. Toluca

Se juegan las semifinales del Apertura 2025 con los juegos de ida este miércoles 3 de diciembre y los de vuelta el día 6. Aquí te decimos los horarios y canales de transmisión.

César Juárez Caudillo

Cruz Azul y Tigres se miden en una de las Semifinales del Apertura 2025.
Cruz Azul y Tigres se miden en una de las Semifinales del Apertura 2025. / Azael Rodríguez/Getty Images

La Liga MX entra en su recta final al disputarse las series de Semifinales del Apertura 2025 con dos duelos entre los mejores equipos del torneo que lograron sortear una difícil serie de Cuartos de Final.

El actual campeón y líder de la competencia, el Toluca, dejó fuera a los Bravos de Juárez y ahora se medirá a los Rayados de Monterrey, quienes lograron su pase al vencer de último minuto a las Águilas del América

En la otra serie, Tigres, sublíder del torneo y que remontó una desventaja de tres tantos con una goleada a Tijuana de 5-0 en la vuelta de Cuartos de Final, se medirá ante el Cruz Azul, que también sufrió hasta el final para derrotar a las Chivas del Guadalajara.

Así, las dos series inician este miércoles 3 de diciembre, con los partidos de vuelta y el próximo sábado 6 se conocerán a los finalistas del torneo.  

Canales de transmisión de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Para estos juegos de Semifinales, los encuentros podrán verse en televisión abierta, tanto en Televisa como en TV Azteca, para que todos los aficionados puedan estar pendientes de qué equipos llegarán a la Final del Apertura 2025..

Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Juegos de ida

Miércoles 3 de diciembre

  • 19:00 | Cruz Azul vs. Tigres | Canal 5, Azteca 7, TUDN
  • 21:10 | Monterrey vs. Toluca | Canal 5, Azteca 7, TUDN

Juegos de vuelta

Sábado 6 de diciembre

  • 19:00 | Toluca vs. Monterrey | Canal 5, Azteca 7, TUDN
  • 21:10 | Tigres vs. Cruz Azul | Canal 5, Azteca 7, TUDN
