Monterrey resucita y elimina al América de último minuto para avanzar a Semifinales
El dominio del América ha llegado a su final. Las Águilas buscaban llegar a su quinta Final consecutiva, pero de manera estrepitosa y con un gol en tiempo de compensación quedaron eliminadas en Cuartos de Final. La dinastía del América, esa que buscaban extender y hacer un equipo de época, quedó coartada de la forma más dolorosa posible.
Los Rayados pasaron los primeros 92 minutos del partido sin hacer un solo remate a puerta. Al 93, con un jugador menos en el campo, realizaron su primer tiro, que significó el 3-2 de la serie de los cuartos de final, la eliminación del América y su pase a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.
El América comenzó el partido con una cómoda victoria de 2-0 y cuando Jorge Rodríguez sufrió una expulsión al minuto 84, parecía que lograrían librar su séptima serie de cuartos de final consecutiva, pero apareció Germán Berterame para terminar con el sueño y poner el 2-1 en el marcador que le dio el pase al Monterrey.
Fue un bálsamo para el Monterrey del entrenador Domenec Torrent, que dejó ir una ventaja de 2-0 conseguida en el duelo de ida y vio amenazado su proyecto, uno millonario liderado por antiguas figuras del futbol europeo como Sergio Canales, Antonhy Martial y Sergio Ramos, quien según reportes vive su último torneo en el equipo.
El partido
Los Rayados trataron de sorprender al América en el primer minuto del partido. Jesús Corona se escapó al área y realizó un remate con izquierda que fue detenido por Luis Ángel Malagón.
Tras ello, el dominio de los primeros 45 minutos fue de las Águilas, que probaron a Luis Cárdenas, portero del Monterrey, al minuto 12, con un disparo a quemarropa de Rodrigo Aguirre, que el “Mochis” atajó.
El cuadro de Torrent no reaccionó y el América aprovechó para convertir el 1-0, luego de que Alejandro Zendejas recibiera un balón afuera del área, tuviera el tiempo para perfilarse sin que un defensor lo presionara y con un tiro raso de zurda puso en ventaja a su equipo.
Las Águilas continuaron su presión al Monterrey y al 59, Zendejas cruzó un servicio y luego de un rebote defensivo, Zúñiga, en el segundo poste, empujó el 2-0 que le daba el pase al América.
Después, Torrent le añadió poder ofensivo a su equipo con los cambios Roberto de la Rosa y Anthony Martial, su refuerzo bomba. Con tres centrodelanteros en el campo, los Rayados sufrieron para poner pelotas en área y cuando todo parecía definido en favor de las Águilas, obtuvieron el pase.
Al 90+3, Ricardo Chávez, también uno de los de recién ingreso, por derecha, cruzó un centro al área, en donde Germán Berterame, en el segundo poste, cabeceó, para el 2-1 que el dio al Monterrey el pase a las semifinales.
Rayados dejó tendido en el campo al América, que se quedó a nada de seguir en el camino en busca de su quinta final consecutiva. Ahora, Monterrey tiene todavía cuerda para alcanzar la gloria.