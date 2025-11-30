Monterrey resucita y elimina al América de último minuto para avanzar a Semifinales

Aquí está el gol del Ame que les está dando el pase a Semis. 💛



Quinto gol de la 'Pantera' Zúñiga en Liguilla, los 4 anteriores los hizo con Xolos. 🐈‍⬛🐾#LaFiestaDeLaAfición✨ | #CF Vuelta | #AP25pic.twitter.com/Ieb6hsPVoD