Semifinales Clausura 2026: dónde ver Cruz Azul vs. Chivas y Pachuca vs. Pumas

¡HORARIOS AQUÍ! 🚨



Lista la #Agenda para las Semifinales de #LaFiestaDeLaAfición.

¡A disfrutar! 🎉



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 Da clic aquí: https://t.co/ydZDyHivMI 🔥 #MásAcciónMásDiversión#ConMéxicoC26 pic.twitter.com/JuHJuj9pfw