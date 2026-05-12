Semifinales Clausura 2026: dónde ver Cruz Azul vs. Chivas y Pachuca vs. Pumas
La Liga MX define a sus equipos finalistas con los juegos de Semifinales del Clausura 2026. La actividad inicia con los juegos de ida, que se llevarán a cabo a media semana, comenzando el miércoles 13 de mayo con el juego entre Cruz Azul y Chivas, en el Estadio Azteca/Banorte mientras que el jueves 14 se lleva a cabo el Pachuca vs Pumas, en el Estadio Hidalgo.
Los juegos de vuelta se llevarán a cabo el próximo fin de semana, el sábado con el juego de vuelta entre el Rebaño Sagrado y La Máquina, en el Estadio Akron, y el domingo entre felinos y tuzos, en el Olímpico Universitario.
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Canales de transmisión de Semifinales Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX mantiene sus canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, y Amazon Prime los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Fechas y Horarios Semifinales del Clausura 2026
Juegos de ida
Miércoles 13 de mayo
- 20:00 | Cruz Azul vs. Chivas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, VIX
Jueves 14 de mayo
- 19:00 | Pachuca vs. Pumas | Fox, Fox One
Juegos de vuelta
Sábado 16 de mayo
- 19:07 | Chivas vs. Cruz Azul| Amazon Prime
Domingo 17 de mayo
- 19:00 | Pumas vs. Pachuca | Canal 5, TUDN, VIX