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Semifinales Clausura 2026: Fechas y horarios de Cruz Azul vs Chivas y Pachuca vs Pumas

La Liga MX dio a conocer los días y los horarios de los juegos de Semifinales del Clausura 2026. Aquí puedes conocer los detalles.

Redacción SI México

Cruz Azul y Chivas jugarán la ida en el Estadio Azteca/Banorte
Cruz Azul y Chivas jugarán la ida en el Estadio Azteca/Banorte / MexSport Sports Agency

La Liga BBVA MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a las Semifinales del Clausura 2026, donde se darán los enfrentamientos Pumas vs. Pachuca y  Chivas vs. Cruz Azul. 

Los cuatro equipos se enfrentarán en una serie ida y vuelta en busca de un boleto a la Final, quedando la programación de la siguiente manera:

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Fechas y Horarios Semifinales del Clausura 2026

Juegos de ida

Miércoles 13 de mayo

  • 20:00 | Cruz Azul vs. Chivas | Estadio Azteca/Banorte

Jueves 14 de mayo

  • 19:00 | Pachuca vs. Pumas | Estadio Hidalgo

Juegos de vuelta

Sábado 16 de mayo

  • 19:07 | Chivas vs. Cruz Azul| Estadio Akron

Domingo 17 de mayo

  • 19:00 | Pumas vs. Pachuca | Estadio Olímpico Universitario
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