Semifinales Clausura 2026: Fechas y horarios de Cruz Azul vs Chivas y Pachuca vs Pumas
La Liga MX dio a conocer los días y los horarios de los juegos de Semifinales del Clausura 2026. Aquí puedes conocer los detalles.
La Liga BBVA MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a las Semifinales del Clausura 2026, donde se darán los enfrentamientos Pumas vs. Pachuca y Chivas vs. Cruz Azul.
Los cuatro equipos se enfrentarán en una serie ida y vuelta en busca de un boleto a la Final, quedando la programación de la siguiente manera:
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Fechas y Horarios Semifinales del Clausura 2026
Juegos de ida
Miércoles 13 de mayo
- 20:00 | Cruz Azul vs. Chivas | Estadio Azteca/Banorte
Jueves 14 de mayo
- 19:00 | Pachuca vs. Pumas | Estadio Hidalgo
Juegos de vuelta
Sábado 16 de mayo
- 19:07 | Chivas vs. Cruz Azul| Estadio Akron
Domingo 17 de mayo
- 19:00 | Pumas vs. Pachuca | Estadio Olímpico Universitario
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