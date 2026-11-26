Gabriel Milito es el artífice de que hoy Chivas sea candidato al título del Futbol Mexicano torneo a torneo. Desde su llegada en el Apertura 2025, forjó un proyecto sólido que regresó al Rebaño a los primeros planos. Para entender este presente, es necesario mirar hacia su pasado en el futbol argentino, donde moldeó su forma de trabajo.

Para ello, Sports Illustrated México conversó con tres periodistas argentinos que compartieron detalles de su paso por Estudiantes de La Plata, Independiente y Argentinos Juniors: Martín Mazur (colaborador de El Gráfico y The Guardian, y director de los AIPS Awards), David Bursztyn (cronista de Argentinos Juniors en Radio Splendid) y Mariano Puppo (periodista de Radio La Red).

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Trabajar con la cantera, de acto de supervivencia a sello propio

Uno de los rasgos que marcó el arribo de Milito a Chivas fue su capacidad para potenciar juveniles y mantenerse competitivo. Sin embargo, lo que hoy luce como su sello surgió por necesidad. Mazur explica que es reflejo de que dirigió clubes formadores dentro de un futbol argentino obligado a vender figuras constantemente, como el propio Argentinos Juniors, conocido como “El Semillero del Mundo”.

“Imagina tener un equipo donde la mitad de los jugadores se van cada año a Europa, Brasil u otros mercados. El técnico que no sepa trabajar con jóvenes queda fuera, porque no hay billetera que resista comprar seis jugadores cada vez que se van seis”, afirma Mazur.

Por su parte, Puppo coincide en esa apuesta constante, sujeta a la política de cada club: “Cuando tuvo que pedir refuerzos, era para cubrir alguna parte flaca que consideraba que le faltaba a cada plantel, pero siempre miró para abajo en cuanto a lo que son las inferiores. Tanto en Argentinos como en Estudiantes ha hecho debutar varios jugadores. No tiene problema en ese sentido: si están para jugar, los pone y trata de guiarlos”.

En Chivas, su formación y su idea de trabajar con el talento emergente compagina también con la filosofía del club. “Chivas es un equipo muy grande, pero el hecho de que jueguen solamente futbolistas mexicanos hace que muchas veces se sienta limitado en algún aspecto al buscar refuerzos. Él ha dicho que Chivas tiene de las mejores fuerzas básicas de México, así que hay una apuesta muy importante por eso, tal como lo hacía acá”, señala Bursztyn.

De Guardiola a Bielsa, las influencias detrás de su estilo

Cada uno de los tres periodistas, desde su análisis, destaca que a lo largo de su carrera Milito supo entender y absorber varios rasgos de los entrenadores que tuvo, desde Pep Guardiola y César Menotti a nivel de clubes en Barcelona e Independiente, hasta Marcelo Bielsa y José Pékerman en la selección argentina.

Por ejemplo, Puppo destaca su flexibilidad ante el escenario de cada partido: “Puede tener algo de todos, porque no se ha manejado con un solo esquema o una sola idea: siempre se ha adaptado a lo que tuvo. Siempre ha tratado de tener la pelota al pie; no es un técnico que priorice a rajatabla la salida desde el fondo. Si su equipo podía tener la pelota y salir jugando desde el fondo, lo hacía; si tenía que saltear líneas, lo hacía. Intenta darle un equilibrio, pero siempre con la pelota a su favor”.

Bursztyn destaca que sus esquemas se adaptaron a las necesidades de cada equipo: “En Argentinos se apoyó mucho en la línea de tres. Él decía en un principio que era porque la cancha de Argentinos tiene dimensiones un poco más chicas que el resto y entendía que era mejor utilizar línea de tres con laterales-volantes de recorrido permanente y mucho juego interno. Utilizaba un mediocampista central retrasado”.

Pero Milito no solo retoma los planteamientos, sino también la filosofía que transmite a sus jugadores. “Esa exigencia tiene mucho que ver con lo que era Bielsa en la selección y Guardiola en el Barcelona. Para alguien tan obsesivo, es normal trasladar esa intensidad al plantel. La diferencia está en la frecuencia: hay entrenadores que aprietan antes de partidos importantes, y Milito lo hace todos los días, en cada entrenamiento”, apunta Mazur. Aunque Puppo ahonda en que esa demanda constante tiene un costo: “Los jugadores le responden hasta que en un momento ya no. Tiene una forma de entrenar que termina generando un desgaste; no sé si es bueno o malo, pero es muy intenso”.

No ganó títulos, pero dejó una identidad

En sus etapas con Estudiantes y Argentinos no levantó trofeos, pero más que por falta de capacidad, se debió a que ambos clubes no estaban diseñados para pelear campeonatos. Aun así, llevó al “León” a octavos de final de Copa Libertadores tras cuatro años de ausencia y alcanzó un tercer lugar con “El Bicho”, todo con un futbol vistoso.

“En Argentinos creo que le ha ido bien en líneas generales. Llegó a dos octavos de final de Copa Libertadores; mereció más de lo que obtuvo, le faltó suerte. Tuvo muy buenos equipos, pero hablamos de un club que por ahí en cuanto a jerarquía perdía con otros y, sin embargo, siempre compitió. La gente se sintió identificada”, señala Puppo.

Al respecto, Mazur agrega: “Más allá de los puntos, dejó una identidad muy clara: equipos que jugaban bien, salían limpio desde el fondo y tenían variantes ofensivas. Logró poner a esos clubes por encima de su expectativa natural”. Y añade: “Quizá lo único que le faltó fue sostener un ciclo de tres años seguidos, algo rarísimo en Argentina”.

¿Por qué México y no Boca Juniors o River Plate?

A pesar de que su trabajo lo llevó a rondar en el radar de equipos como River Plate y Boca Juniors, Mazur señala que el motivo por el cual no llegó a este tipo de clubes se debe a que su forma de trabajar no compagina con los intereses de estas directivas: “Para muchos dirigentes no es fácil traer a alguien con tanta personalidad que se va a plantar ante ellos. No solo es entrenador de campo, aspira a tener el control total del área de futbol, mercados de pases y coordinación con divisiones menores”.

Bursztyn, por su parte, explica las razones detrás de esas puertas cerradas: “A River es difícil que incorpore un técnico que no tenga una historia como futbolista con el club. En Boca estuvo cerca, pero ahí fue él quien no quiso, ya que tuvo aspiraciones a ser presidente de Independiente. Para él hubiera sido muy fuerte ganar un título con Boca y desplazar a Independiente”. Un aspecto que habla de sus convicciones y su lealtad hacia su club de origen.

Al final, tras un paso por Brasil, llegó a Chivas donde encontró el espacio y el respaldo para desplegar esa propuesta, la cual ya da resultados. Fue superlíder del Apertura 2026 con 33 puntos tras vencer en la última fecha a Cruz Azul, algo que no ocurría desde hace 15 años, con una idea clara y con la intención de que el camino lleve a la obtención de un título de liga que al Rebaño se le niega desde 2017.