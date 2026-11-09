Siete equipos por los últimos tres lugares a la Liguilla en la última jornada del Apertura 2026

Solo queda una jornada del Apertura 2026 y la batalla por la liguilla se mantiene abierta. Hasta siete equipos pelean por los últimos tres cupos a la Fiesta Grande. A continuación descubre qué cuadros siguen en la disputa y qué necesitan para amarrar su lugar en en la contienda por el título.

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La pelea por los últimos puestos de Liguilla está al rojo vivo… 🔥



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Los que ya están clasificados

De momento hay cinco clasificados: Cruz Azul (32 puntos), América (30 puntos), Chivas (30 puntos), Toluca (27 puntos) y Atlas (27 puntos), quienes en la fecha final únicamente competirán por definir su lugar en la tabla general, buscando la mejor posición posible que les beneficie en los cruces de cuartos de final.

En zona de liguilla, pero sin boleto asegurado

Del sexto al octavo lugar son los puestos que aún se mantienen en disputa. Pese a que Santos, León y Pachuca ocupan dichos sitios, aún necesitan de la última fecha para decretar si avanzan o quedan fuera.

6°. Santos (25 puntos): Es el equipo más cercano a unirse a los clasificados. Con solo un empate en su duelo directo ante León sellará su lugar en la liguilla.

7°. León (23 puntos): Otro club que depende de sí mismo. En su caso, ganando se asegura un boleto directo a la fase final, pero si empata o pierde dependerá de una combinación de otros resultados.

8°. Pachuca (22 puntos): El cuadro de los Tuzos, tras 13 fechas fuera de la zona de privilegio, llegará a la jornada definitiva en el octavo puesto; un triunfo ante Toluca les garantizaría el pase a los cuartos de final.

Los perseguidores

Además, hay cuatro equipos que actualmente están fuera de los puestos de clasificación, pero conservan posibilidades matemáticas de colarse a la liguilla en la fecha final.

9°. Tijuana (22 puntos): Requiere un triunfo ante Atlante y que León o Pachuca no ganen, o bien que Santos caiga en su respectivo encuentro.

10°. Monterrey (21 puntos): El equipo regiomontano tiene un partido pendiente ante Querétaro, además de su último duelo contra Pumas. Ganando ambos clasificaría por cuenta propia; de lo contrario dependerá de combinaciones, aunque si pierde los dos quedará eliminado definitivamente.

11°. Pumas (21 puntos): Solo una victoria ante Monterrey le sirve, aunque todavía necesita que Pachuca y Xolos no ganen y que Rayados no le gane a Querétaro en su choque pendiente.

12°. Querétaro (20 puntos): Tiene un juego reprogramado ante Monterrey y su partido de la fecha 17 frente a Necaxa. Debe ganar ambos para calificar por sí mismo, de no lograrlo dependerá de terceros, mientras que si solo suma un punto consumará su eliminación.

Los que ya no tienen nada por qué pelear

Finalmente, Puebla (19 puntos), San Luis (19 puntos), Tigres (15 puntos), Atlante (14 puntos), Necaxa (13 puntos) y Juárez (11 puntos), escuadras situadas del 13° al 18° lugar, disputarán el cierre de torneo sin posibilidades de avanzar.

Los últimos juegos del Apertura 2026

Querétaro vs. Monterrey — Jornada 7 | Sábado, 14 de noviembre | 5:00 p.m. (partido pendiente)

Puebla vs. San Luis — Jornada 17 | Viernes, 20 de noviembre | 7:00 p.m.

Juárez vs. Atlas — Jornada 17 | Viernes, 20 de noviembre | 9:00 p.m.

Tijuana vs. Atlante — Jornada 17 | Viernes, 20 de noviembre | 9:00 p.m.

Santos vs. León — Jornada 17 | Sábado, 21 de noviembre | 5:00 p.m.

Pachuca vs. Toluca — Jornada 17 | Sábado, 21 de noviembre | 5:00 p.m.

Pumas vs. Monterrey — Jornada 17 | Sábado, 21 de noviembre | 7:00 p.m.

Tigres vs. América — Jornada 17 | Sábado, 21 de noviembre | 9:00 p.m.

Guadalajara vs. Cruz Azul — Jornada 17 | Domingo, 22 de noviembre | 5:07 p.m.

Querétaro vs. Necaxa — Jornada 17 | Domingo, 22 de noviembre | 7:00 p.m.