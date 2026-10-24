Solari no es el único: a los DTs de Pumas se les complica el primer torneo

La exigencia de Pumas suele cobrar factura desde el primer torneo, muestra de ello es que tres de los últimos cuatro directores técnicos de los universitarios sufrieron para encontrar regularidad en su torneo de debut. Incluso ninguno de ellos logró clasificar de forma directa a la liguilla en su primera campaña.

Ahora, la historia parece repetirse con Esteban Solari y sus altibajos en su torneo de estreno. Sin embargo, con 16 puntos cosechados tras 13 fechas disputadas, el estratega argentino mantiene encendida sus esperanzas para romper esta tendencia y meter a los universitarios a la fase final en el cierre de la fase regular.

¿Cómo le fue a los entrenadores anteriores en su primer torneo?

Rafa Puente Jr.

Llegó para el Clausura 2023 en un momento de emergencia para el club, que se encontraba sin entrenador previo al arranque del torneo. Aunque su contrato inicial se pactó por seis meses, no logró cumplirlo. Únicamente dirigió 12 partidos en los que apenas sumó 11 puntos antes de ser destituido, dejando a los universitarios en la antepenúltima posición de la tabla.

Antonio “Turco” Mohamed

Tras la salida de Puente Jr. y un breve interinato de Raúl Alpízar, el “Turco” asumió el reto de levantar al equipo. No obstante, en aquel Clausura 2023 de debut no tuvo el tiempo suficiente para lograr su misión y, aunque rescató unidades para llegar a 18 puntos, lo más que logró escalar fue al puesto 14.

Fue hasta la siguiente campaña cuando los resultados se reflejaron. Para el Apertura 2023, el estratega argentino guio a los universitarios al cuarto lugar con 28 puntos, clasificando directo a la Liguilla y alcanzando las semifinales.

Gustavo Lema

Para el Clausura 2024, Mohamed anunció un descanso temporal y confirmó su salida del club. Ante esto, la directiva apostó por la continuidad del proyecto nombrando a su asistente, Gustavo Lema, como el nuevo director técnico.

A pesar de obtener cifras similares al último torneo del “Turco” con 27 unidades, la clasificación fue más complicada, ya que solo le alcanzó finalizar en octavo lugar, para disputar el Play-In antes de caer en cuartos de final. Para su segunda campaña, el Apertura 2024, mejoró tanto en cosecha con 31 puntos, como en la tabla llegando al cuarto puesto, y aunque los universitarios ahora sí avanzaron directo a la liguilla, volvieron a quedar eliminados en cuartos.

Efraín Juárez

En el Clausura 2025, tras una racha negativa, Lema fue destituido y para la Fecha 11 se confirmó la llegada de Efraín Juárez, tomando al equipo en el lugar 11 con 11 puntos. El canterano auriazul alcanzó las 21 unidades al término de la fase regular, pero en la tabla solo ascendió al décimo puesto y cayó eliminado en Play-In. La historia se repitió en su segundo torneo, el Apertura 2025, registrando los mismos puntos, la misma posición y el mismo final en el repechaje.

No fue sino hasta su tercer torneo, el Clausura 2026, cuando Pumas despegó a lo grande: se apoderó del liderato general con 36 puntos y disputó la Gran Final del futbol mexicano.

La actualidad con Solari

De momento, la primera temporada de Esteban Solari se mantiene incierto. Ubicado en el lugar 12 con 16 unidades, Pumas está a solo cuatro puntos de los puestos de clasificación con cuatro jornadas por disputar. Y su cierre de torneo definirá si el estratega argentino se suma a la lista de debuts complicados o si logra firmar una remontada que rompa la racha negativa de los estrategas de la UNAM.

Próximos partidos de Pumas

Jornada 14: Pumas vs. Tigres — Sábado 24 de octubre | 9:10 p.m.

Jornada 15: Puebla vs. Pumas — Viernes 30 de octubre | 9:00 p.m.

Jornada 16: Pumas vs. América — Sábado 07 de noviembre | 9:00 p.m.

Jornada 17: Pumas vs. Monterrey — Sábado 21 de noviembre | 8:00 p.m.