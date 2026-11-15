Stephanie Ribeiro, una delantera portuguesa que recorrió el mundo y sus ligas antes de hacer historia con Pumas Femenil. La goleadora comandó la remontada que puso a las universitarias en semifinales por primera vez en su historia dentro de la Liga MX Femenil.

Este sábado 14 de noviembre, Pumas llegaba a la vuelta de cuartos de final con la misión de superar un 2-3 en contra en el global ante Tigres, en calidad de visitante en El Volcán.

El panorama lucía complicado desde el inicio, pero Ribeiro demostró que la hazaña no era imposible. La atacante, que ya había firmado un doblete en el duelo de ida, no solo repitió la dosis con otros dos goles, sino que también aportó una asistencia en la histórica goleada por 5-0 a favor de las capitalinas, resultado que selló un contundente marcador global de 7-3.

¿Quién es Stephanie Ribeiro?

Nació el 10 de junio de 1994 en la ciudad de Pawtucket, en Rhode Island, Estados Unidos. Desde pequeña conoció el futbol, ya que provenía de una familia apasionada por este deporte. Su padre brasileño y su madre portuguesa la impulsaron desde los cuatro años a dar sus primeros pasos con el balón en los pies.

Esta pasión por la pelota creció al grado de combinar su actividad escolar con la selección del Cumberland High School, donde destacó como una goleadora nata con más de 105 tantos, lo que le valió ser seleccionada tres veces para los equipos All-State y All-New England. Además, estos números la llevaron a adentrarse en el futbol universitario estadounidense con las Huskies de UConn, escuadra en la que anotó 38 goles en 85 partidos.

Una trotamundos que hoy es la estrella de Pumas

En 2016, después de culminar su etapa universitaria, pasó formalmente al profesionalismo. Su trayectoria la llevó a recorrer el mundo: en un inicio, por medio del draft, llegó al FC Kansas City; en 2018 emigró a Noruega, donde vistió la camiseta del IK Grand Bodø, para luego, en 2019, ponerse la del Avaldsnes Idrettslag. Más tarde, en 2020, pasó a Islandia con el Þróttur, para solo un año más tarde llegar a otra nación nórdica, Dinamarca, donde jugó para el HB Køge.

No fue sino hasta 2021 cuando arribó a México con el Club América. Después de solo 11 partidos y 1 gol, parecía que el balompié tricolor iba a ser únicamente otro destino más en su pasaporte. Pero para el Clausura 2022 apareció Pumas, institución que la fichó y le brindó una nueva oportunidad en la Liga MX Femenil.

Ella respondió a la confianza con anotaciones y, desde entonces, suma ya 76 tantos en 134 partidos para convertirse en la máxima goleadora del equipo en toda su historia. Incluso, dicho nivel la llevó a debutar en 2024 con la selección de Portugal, anotando un gol en su estreno ante Malta.

En este Apertura 2026 fue la principal pieza en el ataque auriazul, con 9 goles en la fase regular y otros cuatro más en lo que va de esta Liguilla. Su misión ahora estará en bordar la primera estrella del equipo femenil de Pumas. Por el momento, el conjunto universitario se encuentra a la espera de conocer a su rival en semifinales, mismo que saldrá este domingo 15 de noviembre de las eliminatorias entre Monterrey vs. Pachuca (global 1-0), Chivas vs. Juárez (global 0-0) y América vs. Toluca (global 3-0).