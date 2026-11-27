Chivas vive un déficit de goles durante este Apertura 2026, un hecho que incluso ya le perjudicó en el inicio de la liguilla. Pese a su buen balance general, el equipo superlíder del torneo se encuentra con un problema de cara al arco, con una baja anotadora respecto a la campaña anterior.

Durante la fase regular, el cuadro tapatío registró apenas 27 goles en 17 partidos, un promedio de solo 1.59 anotaciones por juego. En términos generales, no fue una ofensiva destacada, ya que terminó como el séptimo equipo con más goles del torneo.

Lo anterior contrasta con los 33 tantos que consiguió tan solo seis meses atrás, en la fase regular del Clausura 2026. En aquella ocasión, su ataque se consolidó como el segundo mejor del certamen, solo por detrás de Pumas (34 goles).

Superlíder, pero con muchas victorias bajo el “unocerismo”

En este torneo, Chivas registró 9 triunfos, 6 empates y 2 derrotas. Dentro de sus victorias, cinco fueron por 1-0:

* Jornada 2: Guadalajara 1 – 0 Juárez

* Jornada 4: Santos 0 – 1 Guadalajara

* Jornada 13: Guadalajara 1 – 0 Necaxa

* Jornada 14: Monterrey 0 – 1 Guadalajara

* Jornada 17: Guadalajara 1 – 0 Cruz Azul

Además, de sus empates, cinco fueron por marcadores de 1-1 ante Puebla, Pachuca, Tigres, Atlas y León. Por su parte, en sus dos únicas derrotas (ante Toluca y Querétaro), se fue sin goles y con un resultado en contra de 0-2. En total, en 12 de las 17 fechas ni siquiera llegó a los dos goles.

En cuanto a la Liguilla, el equipo apenas suma un encuentro, la ida de cuartos de final ante los Tuzos. Aun así, los dirigidos por Gabriel Milito cayeron 2-1, y lo curioso fue que su único tanto ni siquiera fue un gol a favor, sino un autogol de Eduardo Bauermann.

🎥 #Resumen | Doblete de Oussama Idrissi en Hidalgo para que Chivas tenga que sufrir en la vuelta para avanzar. 🔥💪🏼#LigaMXenFOX pic.twitter.com/neUwcVDw9H — FOX (@somos_FOX) November 27, 2026

Efecto de la salida de 'Hormigol'

Una de las razones que pueden explicar esta situación es la salida de Armando “La Hormiga” González. El canterano del Rebaño fue campeón de goleo con 12 tantos en el Apertura 2025 y, con 24 anotaciones en total, se colocó como el máximo romperredes del club durante la temporada 2025-26.

Su capacidad goleadora lo llevó al Mundial 2026 y, posteriormente, a dar el salto a Europa con el Olympiacos de Grecia. En un inicio, el relevo recayó en otro futbolista formado en el Rojiblanco, Santiago Sandoval, quien tuvo un arranque anotador, pero cerró la fase regular con 5 tantos, lejos de los números de “La Hormiga”.

De hecho, en esta campaña ningún elemento del Rebaño alcanzó la decena de goles, ya que, además del propio Sandoval, Roberto “Piojo” Alvarado y Ricardo Marín fueron los máximos anotadores del equipo en el torneo, ambos también con 5 festejos.

Ahora, en plena Liguilla, Milito deberá hacer frente a esta problemática, primero para remontar la serie ante Pachuca en la vuelta de este domingo, y después para sostener su aspiración al título.