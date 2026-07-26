Tigres deja escapar la victoria y empata en casa ante el San Luis
Atlético de San Luis evitó la derrota en el cierre del partido y rescató un empate 2-2 ante Tigres en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Cuando parecía que los felinos se quedarían con los tres puntos, David Rodríguez apareció al minuto 89 para firmar la igualdad definitiva con un zapatazo desde fuera del área y premiar la insistencia del conjunto potosino.
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Tigres comenzó con mayor intensidad y apenas al minuto 12 logró abrir el marcador. Fernando Gorriarán recibió el balón dentro del área y remató frente al arco para adelantar al cuadro local.
El conjunto visitante mantuvo la presión y encontró el empate al minuto 38. Después de una acción derivada de un tiro de esquina, el balón quedó dentro del área y Rafael Llorente conectó un potente disparo para mandar el esférico al fondo de la red.
Después del descanso, Tigres recuperó la ventaja. Al 52’, Diego 'Chicha' Sánchez ingresó al área, encontró espacio y definió para colocar el 2-1 en el marcador.
Atlético de San Luis no bajó los brazos y continuó buscando la igualada. Sebastien Salles-Lamonge avisó al 80’ con un disparo que pasó muy cerca de la portería del argentino Nahuel Guzmán.
La insistencia potosina encontró recompensa al minuto 89. David Rodríguez recibió el balón y sacó un impresionante disparo que superó al guardameta felino para establecer el 2-2 definitivo.