Tigres elimina a Cruz Azul y se medirá al Toluca en la Final del Apertura 2025
Con drama hasta el final, los Tigres sellaron su pase a la Final del Apertura 2025 tras empatar 1-1 con Cruz Azul en el Juego de Vuelta de la Semifinal, global de 2-2, y que dio el boleto a los felinos gracias a su mejor posición en la tabla para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca.
Con la localía a su favor, además de su mejor sitio en el campeonato, los Tigres aprovecharon las circunstancias para tomar la ventaja al minuto 27, cuando un pase del francés André‑Pierre Gignac dejó solo a Juan Brunetta, quien definió con potencia para el 1-0.
Tras el gol, Tigres cuidó la ventaja, pues La Máquina necesitaba de dos goles para poder acceder a la Final. El cuadro de Guido Pizarro fue meticuloso en la defensa, no obstante, en la segunda parte parecía que Cruz Azul abría la otra.
Gabriel “Toro” Fernández tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal alrededor del minuto 72, pero su disparo fue detenido por Nahuel Guzmán con una gran atajada que resultó clave para que Tigres mantuviera la ventaja.
Cruz Azul recibió el penal fallado como una cubeta de agua helada, pero no fue sólo ese momento el de sufrimiento, pues a cinco minutos del final, el defensa Jesús Orozco Chiquete sufrió una aparatosa lesión en el tobillo que le obligó a salir en camilla, dejando en duda su disponibilidad para la Copa Intercontinental.
A pesar del shock, Cruz Azul insistió y consiguió el empate a un tanto gracias al autogol de Puerta al 90’+5, lo que puso tensión en la recta final del juego. Al final, a La Máquina no le alcanzó y con el 1-1 (2-2 global) y aprovechando su mejor ubicación en la tabla general, los Tigres avanzaron a la Final, donde enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca.