Tigres femenil apela al trabajo y la unión para conquistar el Campeón de Campeonas
Tigres Femenil afrontará con ilusión, ambición y una mentalidad ganadora el Campeón de Campeonas ante América. Greta Espinoza, capitana de las Amazonas, y Pedro Martínez Losa, director técnico del equipo, coincidieron en que el conjunto universitario está preparado para disputar el título y llevar un nuevo trofeo a Monterrey.
Greta Espinoza: “En Tigres siempre queremos más”
Greta Espinoza destacó que este tipo de encuentros representan una recompensa al esfuerzo realizado por el plantel y aseguró que Tigres buscará disfrutar la final sin perder de vista el objetivo principal.
“Este tipo de partidos todos los equipos los quieren jugar. Sabemos que nos jugamos el Campeón de Campeonas, pero también queremos disfrutarlo porque lo hemos trabajado y merecemos estar aquí”, declaró.
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La defensa reconoció la calidad del América y anticipó un encuentro atractivo entre dos equipos acostumbrados a competir por los títulos.
“Son dos equipos con grandes jugadoras. Nos hemos enfrentado muchísimas veces y siempre son partidos de mucho futbol, de esos que las jugadoras disfrutamos y que los aficionados quieren venir a ver”, señaló.
Espinoza afirmó que el conjunto felino no se conforma con los campeonatos obtenidos y mantiene intacta su ambición por continuar ganando.
“No nos quedamos con lo que hemos conseguido ni con la manera en la que nos puedan catalogar. Si algo tenemos en mente es querer más y trabajar por más”, explicó.
La capitana señaló que Tigres deberá mostrar su garra, pasión y competitividad para superar a las Águilas.
“Tenemos que dar ese 110 por ciento que viene de la pasión y de las ganas. Sería muy lindo llevarnos este trofeo a casa. Representa ilusión, trabajo, motivación y muchas ganas de hacerlo bien”, agregó.
Pedro Martínez Losa: “Lo que cuentan son los 90 minutos”
Por su parte, Pedro Martínez Losa aseguró que los antecedentes recientes pasarán a segundo plano, pues el título se definirá por lo que ambos equipos hagan durante el partido.
“Los grandes equipos van por rachas. Hemos vivido etapas en las que Tigres ha ganado y otras en las que América ha salido vencedor. Sinceramente, da igual quién llegue con una dinámica ganadora; lo que cuentan son los 90 minutos”, afirmó.
El estratega español destacó la unión del vestuario y el trabajo realizado durante la pretemporada para comenzar el nuevo ciclo disputando una final.
“Hemos reseteado para una nueva temporada con mucha ilusión. Hemos hablado de lo bonito que es poder comenzar jugando una final y trabajamos estas semanas con el objetivo de ganarla”, comentó.
Martínez Losa consideró que Tigres femenil deberá tener claridad en su propuesta, controlar los tiempos del encuentro y brindar confianza a sus futbolistas.
“Queremos mostrar nuestros principios de juego, resaltar nuestras virtudes y evitar que aparezcan las del rival. Sobre todo, queremos que las jugadoras se sientan seguras y puedan desplegar su mejor versión individual y colectiva”, indicó.
Finalmente, el técnico resaltó que el respaldo de la afición y la exigencia interna son dos elementos fundamentales en la identidad de las Amazonas.
“Tigres tiene una gran historia, una afición que siempre nos apoya y jugadoras muy trabajadoras, con una enorme pasión por ganar títulos. El deporte de élite se define por pequeños detalles y esperamos que estén de nuestro lado”, concluyó.