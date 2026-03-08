Greta Espinoza firma el triunfo de México ante Brasil con pase de Charlyn Corral
Charlyn Corral entró al campo y levantó anímicamente a la afición y al conjunto mexicano que resistió el embate de Brasil y salió con una victoria 1-0 en el amistoso del Estadio Ciudad de los Deportes como parte de la preparación para conseguir el boleto al Mundial 2027.
En el minuto 65, Charlyn ingresó de cambio por Kiana Palacios. Apenas puso un pie en la cancha y su efecto se hizo presente. Después de un primer tiempo donde las mexicanas soportaron la alta presión, Charlyn entró como revulsivo táctico y como aliento emocional.
La jugadora legendaria de la Selección Mexicana no entró de inicio en el esquema del técnico español. La altura de la mexicana ––1.53 m–– pudo ser un factor para no estar desde el comienzo del encuentro, donde podía enfrentar a defensas de 1.83 m como Tarciane dos Santos de Lima.
Charlyn envió el esférico desde el tiro de esquina, al 76’ remató la defensa mexicana Greta Espinoza. La Dama de Hierro apareció en el momento clave pese a que no es su principal labor en campo, pero que también se ha acostumbrado a anotar en Selección y en la Liga Mexicana. En varios de ellos determinantes.
Greta, de rodillas, gritó el gol a todo pulmón.
"Vamos a darlo todo por México. Veo al equipo con querer más y que no les podemos reprochar porque intentamos ser mejores".- Greta Espinoza, seleccionada mexicana
La portera Esthefanny Barreras atajó todas desde el primer tiempo. Frenó el tren amarillo que llegó con facilidad. Las brasileñas tuvieron el arco abierto, dos tiros al travesaño, pero los guantes de Barreras detuvieron la ofensiva de la sexta mejor selección del mundo, a la que no le ganaban desde 2019.
"Fue fruto de todo el equipo, lo hablamos en el medio tiempo. Hubo un bloqueo y lo hablamos, me tocó meterlo y no hay que darlos por vencidas".- Greta Espinoza, seleccionada mexicana
El Cielito Lindo fue coreado por una afición de 24 mil 873 personas que se dieron cita en la capital mexicana para ver a la Selección femenil que busca el pase al Mundial 2027 ––boleto que se les ha negado en las últimas dos ediciones–– y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El Tri femenil se medirá a Islas Vírgenes el próximo 11 de abril y después a Puerto Rico, el 19 de abril.
México en casa:
26 octubre 2025 México 2-0 Nueva Zelanda I Ciudad Juarez
23 octubre 2025 México 1-0 Nueva Zelanda I Ciudad de México
2 julio 2025 México 1-0 Colombia I Zacatepec
27 junio 2025 México 0-0 Colombia I Ciudad Juarez
3 junio 2025 México 1-0 Uruguay I Tlaxcala
30 mayo 2025 México 2-2 Uruguay I Puebla