Tigres vence 3-2 a Toluca en un partido muy intenso en el Volcán

Tigres y Toluca volvieron a sacar chispas. Los dos equipos que en el último año han disputado una final de Liga y otra de Concacaf demostraron que no es necesario tener un título de por medio para brindar un gran espectáculo. Tras un partido con drama, polémica y cinco goles, incluyendo un doblete de Juan Brunetta, Tigres se llevó una valiosa victoria que demuestra su intención de pelear por la Liguilla en esta recta final de la fase regular. En tanto, Antonio Mohamed protagonizó un nuevo incidente arbitral que le costó la tarjeta roja.

Este partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 se celebró en el Estadio Universitario de la UANL. Tigres aparecía con 10 puntos en la posición 15, buscando aprovechar la localía ante un rival de jerarquía para encontrar el camino que lo sacara de la parte baja de la tabla. En tanto, Toluca, con 20 unidades, buscaba mantener a toda costa el liderato general.

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Los felinos salieron desatados al ataque y en cuestión de tres minutos ya tenían contra las cuerdas a los Diablos. Dos pases en diagonal y dos disparos, uno de Emiliano Gómez y otro de Juan Brunetta, exigieron al arquero Luis García Palomera, quien se convirtió en figura desde los primeros instantes. Asimismo, el guardameta salvó a los suyos cuando Brunetta buscó sorprender con un tiro de esquina que casi se cuela como gol olímpico.

Tras tanta insistencia, el arco choricero finalmente cayó al minuto 6. Un disparo de Tigres que impactó en la mano de un defensor provocó reclamos de penal, pero no de Brunetta, quien continuó la jugada, tomó el balón y disparó entre las piernas del guardameta para firmar el 1-0 para los universitarios.

Tras conseguir el ansiado tanto, los locales bajaron la intensidad y le permitieron a Toluca tomar el balón, lo que ayudó a los visitantes a asentarse. Sin embargo, Tigres aprovechó una distracción en un saque de banda para gestar una jugada en la que se combinaron sus dos refuerzos en ataque, Emiliano Gómez y Guillermo “Memote” Martínez, para que este último definiera ante la salida del arquero y anotara el 2-0 al minuto 38.

A pesar del golpe, Toluca no se desanimó y continuó buscando el arco rival. De esta manera, al 42', Brian García puso un pase rasante con dirección a Jesús Gallardo. El lateral engañó a la defensa dejando pasar el balón entre sus piernas para que Paulinho rematara a placer y descontara con el 2-1 antes del descanso.

Mohamed protagoniza una nueva polémica antes del vestidor

Tras el silbatazo del medio tiempo, Antonio “Turco” Mohamed volvió a llevarse los reflectores. El estratega encaró al portero de los universitarios, Nahuel Guzmán, al tiempo que le lanzaba palabras. La terna arbitral se percató del altercado y terminó expulsando al técnico de los Diablos, quien se retiró realizando gestos hacia la afición local en alusión a las dos finales que les ganó en el último año, la del Apertura 2025 y la de la Concachampions 2026.

Aun así, la ausencia de su entrenador pareció afectar poco al cuadro mexiquense en el arranque del complemento. Al 54', ahora fueron los de rojo quienes aprovecharon un saque de banda para mandar un balón al área, mismo que Federico Viñas protegió con el cuerpo para darse la vuelta, quedar frente a la puerta y definir ante Nahuel Guzmán para poner el 2-2 en el marcador.

Con la igualdad de vuelta, ambos equipos se lanzaron en busca del triunfo. Sin embargo, solo uno logró quedarse con los tres puntos: al minuto 64, Diego Lainez probó de larga distancia obligando a Luis García Palomera a dejar un rebote; en la segunda jugada, Brunetta volvió a definir entre las piernas del arquero para consumar su doblete y decretar el 3-2 definitivo.

A pesar de ello, el drama se mantuvo en "El Volcán" durante la recta final. Toluca pasó momentos de incertidumbre cuando, tras cortar una jugada por alto, Luis García sintió una molestia física y solicitó su cambio. Aunque Hugo González ya estaba listo en la banda para ingresar, el arquero titular decidió continuar.

En los minutos finales, Toluca apretó en busca del empate y generó una última oportunidad de peligro cuando Santiago Simón sacó un potente disparo. Pese a tener la visión cubierta, Nahuel Guzmán reaccionó con reflejos para atajar el balón y sellar el triunfo 3-2 de la UANL.

Con este resultado, Tigres hila dos victorias seguidas y llega a 13 unidades en el puesto 11, colocándose a solo dos puntos de los puestos de liguilla. Por su parte, Toluca cayó en una racha de tres juegos sin ganar y se queda con 20 puntos, cediendo el liderato general y cayendo al segundo sitio a falta de que concluya la jornada.