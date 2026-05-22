Keylor Navas rescata a Pumas ante Cruz Azul y deja abierta la final para definirla en CU
Efraín Juárez apostó por resistir. Los Pumas jugaron el partido de ida de la Final dispuestos a sobrevivir al dominio de Cruz Azul, aguantar cerca de su área y dejar la definición del campeonato para el domingo en su casa, Ciudad Universitaria, luego de terminar sin goles en la ida de la Final del Clausura 2026.
El plan funcionó gracias a una actuación gigantesca de Keylor Navas, que sostuvo el empate sin goles en el regreso celeste al Estadio Ciudad de los Deportes.
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La Máquina dominó gran parte del encuentro, pero no le anotó a unos universitarios que buscan su primer título de Liga MX desde 2011, justo en el torneo corto con más puntos en la historia del club.
Del otro lado, Cruz Azul, que cambió de entrenador en plena Liguilla y quedó en manos del novato Joel Huiqui, dejó escapar varias oportunidades para llegar con ventaja a la vuelta de una serie que sigue completamente abierta.
Cruz Azul convirtió el arranque de la final en un asedio al área de los Pumas.
El equipo de Joel Huiqui salió a jugar con agresividad y en los primeros minutos encerró a los universitarios, que sobrevivieron gracias a las intervenciones de Keylor Navas.
El primer aviso llegó apenas al minuto 3, cuando Agustín Palavecino sacó un disparo que pasó cerca del poste derecho del portero costarricense.
La presión celeste no bajó y dos minutos después Christian Ebere recibió un pase dentro del área y realizó un remate que obligó a Navas a estirarse para mandar la pelota a tiro de esquina.
Tras ello, José Paradela encontró espacios y al 10 exigió a Keylor con un disparo que el guardameta atajó en su ángulo derecho, mientras que Palavecino insistió otra vez al 15 con un remate raso que obligó nuevamente al arquero universitario a lanzarse para evitar el primero de la noche.
El gol de La Máquina estaba cada vez más cerca. Incluso al 25, los celestes festejaron anticipadamente un penalti sobre Charly Rodríguez, pero después de que el árbitro revisó la jugada en el VAR, echó para atrás la decisión.
Los no solo sufrieron en defensa, después de resistir los ataques, lograron hacerse del balón, pero nunca encontraron profundidad para meter centros al área de su rival.
En tanto, cuando los celestes recuperaron el dominio del partido, Keylor reapareció para sellar el 0-0 en la primera parte al detener un cabezazo de Paradela al 36.
Los Pumas trataron de reaccionar al inicio de la segunda parte. Apenas al 48, Rubén Duarte encontró espacio fuera del área y concretó un disparo que pasó desviado, en uno de los pocos momentos en los que los universitarios rompieron la presión celeste y generaron algo de peligro.
Pero después de ello, el Cruz Azul retomó el control y apenas un minuto después, en un contragolpe por derecha, Paradela cruzó un servicio al área que Charly Rodríguez estrelló en el poste derecho de Keylor Navas.
Keylor volvió a sostener a los universitarios. En el 56 rechazó otro disparo de Palavecino, que seguía encontrando opciones para rematar desde fuera del área.
Las llegadas hicieron que Efraín Juárez moviera piezas en busca de que su equipo contara con más presencia ofensiva.
Mandó al campo a Adalberto Carrasquilla por Juninho y dejó solamente a Robert Morales como referencia en ataque, en busca de más volumen de juego.
Sin embargo, los felinos continuaron con problemas para generar peligro.
Su primera ocasión clara no llegó sino hasta el 64, cuando Jordan Carrillo filtró un pase para Uriel Antuna, que intentó definir ante Kevin Mier, pero el portero colombiano alcanzó a desviar a tiro de esquina.
Joel Huiqui también hizo cambios y mandó a una de sus cartas de emergencia. Al 65 ingresó Gabriel Fernández, todavía lejos de estar al cien por ciento físicamente, en lugar de Ebere.
Después de eso, el equipo celeste volvió a adueñarse de la pelota y empezó a jugar el partido cerca de la banda derecha, donde Paradela y Jeremy Márquez llegaron a línea de fondo, aunque sin lograr conectar un centro que encontrara rematador.
Los Pumas cerraron el partido con nueve jugadores defendiendo dentro de su propio campo. Robert Morales quedó aislado arriba, a la espera de algún contragolpe que nunca sucedió.
Al final, ni los ingresos de Luka Romero ni de Omar Campos lograron perforar una inquebrantable meta defendida por Navas, el héroe de la noche puma que firmó el empate sin goles.