Keylor Navas rescata a Pumas ante Cruz Azul y deja abierta la final para definirla en CU

Durante el partido entre @CruzAzul y @PumasMX, correspondiente a la #Final de Ida del #Clausura2026, el cuerpo arbitral se apoyó en la tecnología del #SAOT para sancionar un fuera de lugar del jugador previo a la acción de un posible penal sobre el jugador número 19 del equipo… pic.twitter.com/RQWC9QADdT