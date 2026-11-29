Toluca sobrevivió a una noche de sufrimiento en el Estadio Jalisco y consiguió su clasificación a las semifinales del Apertura 2026 tras empatar 2-2 ante Atlas en el partido de vuelta de los cuartos de final. Los dirigidos por Antonio Mohamed reaccionaron en la segunda mitad con anotaciones de Alexis Vega y Helinho para imponerse 4-2 en el marcador global y terminar con las aspiraciones de remontada del conjunto rojinegro.

El equipo de Hernán Crespo llegó al compromiso con la obligación de revertir la derrota por 2-0 que sufrió en el Estadio Nemesio Diez. Su cuarta posición en la tabla general, por encima del quinto lugar de los escarlatas, le permitía avanzar con un empate en el marcador global, por lo que los locales necesitaban una victoria por dos goles de diferencia.

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Atlas tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró recompensa al minuto 16, cuando Aldo Rocha convirtió un penalti después de que el árbitro revisó en el VAR una infracción de Diego Barbosa sobre Kevin Zenón. El tanto del capitán rojinegro encendió los ánimos en las tribunas y redujo la diferencia en la eliminatoria.

Toluca intentó responder de inmediato, pero se encontró con Camilo Vargas, quien evitó el empate tras un remate de Barbosa. Además, Mohamed tuvo que modificar su planteamiento antes de la primera media hora debido a la lesión de Everardo López, circunstancia que propició el ingreso de Alexis Vega, quien más tarde sería determinante para el desenlace del encuentro.

Los rojinegros mantuvieron la presión y encontraron el segundo tanto al 45+1’. Elías Montiel filtró un balón para Kevin Zenón, quien venció a Luis García y desató la celebración en el Estadio Jalisco. Con el 2-0 parcial y la igualdad en el marcador global, Atlas tenía momentáneamente el boleto a semifinales.

La situación obligó a Mohamed a buscar alternativas para el complemento. Con el ingreso de Paulinho, los Diablos Rojos adquirieron mayor presencia ofensiva y comenzaron a generar oportunidades de peligro. Camilo Vargas se convirtió en una de las figuras del encuentro con intervenciones que evitaron el gol de los visitantes, mientras que Luis García también respondió ante las aproximaciones del conjunto tapatío.

Alexis Vega estuvo cerca de descontar con un potente disparo que se estrelló en el poste. Sin embargo, el delantero mexicano encontró su oportunidad al minuto 77, después de que el árbitro recurrió nuevamente al VAR y señaló una pena máxima por una infracción sobre Nicolás Castro. Vega asumió la responsabilidad desde los once pasos y marcó el 2-1, resultado que devolvió a Toluca la ventaja en la eliminatoria.

Atlas se vio obligado a buscar una anotación más para recuperar el boleto a la siguiente ronda, pero los escarlatas resistieron y encontraron la sentencia en el tiempo de compensación. Al 90+5’, Helinho firmó el empate definitivo y terminó con las esperanzas de remontada del conjunto rojinegro.

El brasileño fue determinante a lo largo de la eliminatoria, pues se encargó de marcar tres de los cuatro goles del Toluca en la serie, después de su doblete en el compromiso de ida.

Con este resultado, los Diablos Rojos se convirtieron en el primer semifinalista del Apertura 2026 y mantienen vivo el objetivo de conquistar un nuevo campeonato bajo las órdenes de Antonio Mohamed, quien anunció su salida de la institución al término de su participación en la Liguilla y la Copa Intercontinental.

Por su parte, Atlas se despidió del torneo después de una actuación en la que estuvo cerca de consumar la remontada, pero no logró sostener la ventaja que construyó durante la primera mitad.