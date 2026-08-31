Toluca golea a Juárez y escala al segundo lugar del Apertura 2026
Toluca convirtió el Estadio Nemesio Diez en un campo inclinado y goleó 4-0 a FC Juárez durante la sexta jornada del Apertura 2026. Helinho, Oswaldo Virgen y Federico Viñas marcaron para los Diablos, mientras que Jesús Murillo anotó en su propia portería. El conjunto de Antonio Mohamed llegó a 13 puntos y escaló al segundo lugar de la clasificación; los Bravos permanecen en el fondo, sin unidades después de seis partidos.
El dominio local apareció desde los primeros minutos. Toluca presionó la salida de Juárez, recuperó la pelota cerca del área rival y obligó a Sebastián Jurado a intervenir ante un disparo de Oswaldo Virgen. La visita respondió con un remate lejano de Monchu que Hugo González controló, pero esa aproximación representó una de sus escasas oportunidades durante el encuentro.
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La superioridad escarlata encontró recompensa al minuto 10. Everardo López alcanzó la línea de fondo y envió un servicio al área que Helinho remató de primera. El brasileño sorprendió a Jurado y abrió el marcador con una definición que confirmó el ritmo agresivo del Toluca.
Los Diablos parecieron aumentar la ventaja poco después. Alexis Vega desbordó por el costado, mandó un centro y Oswaldo Virgen aprovechó un rebote para conectar una espectacular chilena. El gol provocó una explosión en las tribunas, pero el VAR detectó una falta previa de Vega sobre Denzell García y anuló la jugada al minuto 18.
La decisión no alteró el control del conjunto local. Toluca mantuvo la pelota en territorio contrario y atacó constantemente los espacios entre los defensores de Juárez. Jorge Díaz tuvo una oportunidad clara frente a la portería, pero mandó su remate por encima del travesaño.
El segundo tanto llegó al minuto 34. Helinho recibió un pase profundo dentro del área y buscó un servicio hacia el centro. Jesús Murillo intentó cortar la trayectoria, pero desvió el balón hacia su propia portería y dejó sin posibilidades a Jurado. El autogol colocó el 2-0 y reflejó la presión que soportaba la defensa fronteriza.
Antes del descanso, Toluca tuvo ocasiones para ampliar todavía más la diferencia. Virgen encontró espacio dentro del área y estrelló un disparo en el travesaño, mientras que Díaz volvió a quedar cerca con un intento que salió desviado. Juárez llegó al medio tiempo con dos goles de desventaja, aunque el marcador pudo ser mucho más amplio.
Antonio Mohamed aprovechó el control del encuentro para realizar modificaciones. Nicolás Castro sustituyó a Alexis Vega y Jesús Gallardo ocupó el lugar de Federico Pereira. Toluca mantuvo la iniciativa durante los primeros minutos del complemento, pero disminuyó el ritmo y permitió que Juárez cerrara mejor los espacios.
El partido atravesó su momento menos intenso hasta el minuto 73. Federico Viñas quedó frente a Jurado y el portero de los Bravos evitó el gol, pero el rechazo terminó en poder de Oswaldo Virgen. El joven delantero recortó dentro del área y colocó un disparo cruzado lejos del alcance del guardameta para firmar el 3-0.
Virgen obtuvo así la recompensa a una actuación en la que generó peligro desde el comienzo. Primero sufrió la anulación de su chilena, después estrelló un remate en el travesaño y finalmente encontró el gol que aseguró la goleada.
Toluca todavía guardaba una última exhibición de calidad. Al minuto 79, Federico Viñas recibió la pelota dentro del área, superó a un defensor y observó la salida de Jurado. El uruguayo resolvió con un toque elevado que pasó por encima del portero y terminó en las redes para establecer el 4-0 definitivo.
Juárez intentó acercarse durante los últimos minutos, pero Hugo González respondió sin dificultades y protegió su portería. Los Bravos no tuvieron argumentos para competir ante un Toluca que dominó el balón, creó las mejores oportunidades y castigó cada espacio disponible.
El resultado confirma el buen momento de los Diablos, que acumulan 13 puntos y se instalaron en la segunda posición del torneo. Para Juárez, la visita al Nemesio Diez profundizó una crisis que ya suma seis derrotas y ningún punto.
Toluca no sólo cumplió con el pronóstico ante el último lugar de la tabla. También mostró la amplitud de su ataque, recuperó confianza frente a la portería y encontró una actuación destacada de Oswaldo Virgen. Los Diablos cerraron una noche contundente; Juárez abandonó el Infierno con otra goleada y una situación cada vez más complicada.