Toluca vs. Monterrey: Jesús Gallardo afirma que el juego de ida de las Semifinales es clave
Toluca visitará a Rayados de Monterrey en la ida de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo determinante para las aspiraciones del equipo escarlata. Jesús Gallardo, uno de los jugadores más experimentados, aseguró que el encuentro en el Estadio BBVA será clave para definir el rumbo de la eliminatoria.
Te puede interesar: Se apaga la segunda era de Chicharito en Chivas: irregularidad, presión y una despedida sin brillo.
“La serie no se gana en la ida, pero sí se puede perder”, afirmó Gallardo, consciente del impacto que puede tener Monterrey como local y del impulso que los dirigidos por Domenec Torrent traen tras eliminar al América en los cuartos de final. Toluca busca regresar a casa con un resultado que mantenga viva la serie para definir en el Nemesio Diez.
El lateral reconoció que uno de los puntos a ajustar es la contundencia ofensiva, luego del 0-0 ante Juárez en la liguilla anterior. Aun así, se mostró confiado en la calidad del ataque rojo. Sobre la ausencia de Alexis Vega, Gallardo reconoció que el equipo lo resiente, pero dejó claro que no pueden precipitar las cosas. “Lo más importante es su recuperación… no hay que apresurarlo”. El club no quiere arriesgar una recaída del delantero de cara a un posible partido de vuelta o incluso una eventual final.
En cuanto al análisis del rival, Gallardo destacó que Rayados mantiene un plantel sólido, con futbolistas de alto nivel y nuevas incorporaciones que elevaron la competencia interna. “Sabemos la calidad de los jugadores que tienen ellos. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego y buscar un buen resultado allá”, señaló.
La serie tendrá también un componente emocional para el propio Gallardo, quien enfrentará a su exequipo en Monterrey. “Es especial regresar por todo lo que viví ahí”, dijo, aunque aclaró que hoy su compromiso total está con Toluca y en llevar al club a otra final de Liga MX.
Toluca no es ajeno a las bajas —Alexis, Luan, Santi y Simón—, pero el vestuario mantiene la misma convicción que en su campeonato reciente. “Estamos tranquilos… quedamos en primer lugar y estamos en semifinales. Vamos a pelearla al cien por ciento”, remató.
Para Gallardo y el resto del plantel, el primer golpe será determinante para encaminar la serie y buscar el pase a la final frente a su afición.