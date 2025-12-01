Se apaga la segunda era de Chicharito en Chivas: irregularidad, presión y una despedida sin brillo.
Javier “Chicharito” Hernández abandonó el Estadio Olímpico Universitario en silencio. Su mirada estaba pérdida, tenía audífonos puestos y evitó hablar con la prensa y dar la cara, luego de fallar el penalti que hubiera significado el pase de las Chivas a las semifinales del Apertura 2025. Lo mismo pasó hoy al salir de Verde Valle, se fue sin dar la cara. Salió en su auto y se fue.
Fue la conclusión de una escandalosa y nada fructífera segunda etapa del histórico goleador de la selección mexicana, en el equipo que surgió y lo catapultó al futbol europeo, en donde permaneció casi una década y realizó una exitosa carrera en la que militó en clubes como el Manchester United y el Real Madrid.
“CH14” fue presentado el 27 de enero de 2024 ante más de 40,000 aficionados en el Estadio Akron. Ahí, afirmó que volvió por el amor que le tiene a la institución, una de las dos más populares de la Liga MX y la segunda que más títulos acumula.
Llegó con 35 años y en la parte final de la recuperación de una lesión de ligamento cruzado, que forzó su salida de su antiguo club, el LA Galaxy. Su debut se dio hasta el 24 de febrero, casi un mes después de que los aficionados del Rebaño Sagrado le dieron la bienvenida.
Desde el inicio, su vuelta fue complicada. Las lesiones no lo soltaron, lo que provocó que en casi dos años apenas disputara 38 partidos, solo 17 como titular, con cuatro goles y una asistencia.
Un rendimiento distante al de su primera etapa, en la que marcó 29 goles en 82 partidos y ganó el campeonato de goleo del Bicentenario 2010, torneo en el que alcanzó el rendimiento que con 22 años lo mandó al Manchester United, uno de los equipos históricos de la Premier League.
Sin aporte en la cancha ni fuera de ella
Cuando Javier Hernández fue anunciado como fichaje, el departamento de mercadotecnia de las Chivas y la marca que las patrocina, PUMA, idearon un plan maestro, sacar a la venta 140 camisetas edición especial con el nombre, número y firma del “Chicharito”, las cuales se agotaron en tiempo récord. Cada una tenía un costo de 4,999 pesos, por lo que la cantidad generada alcanzó los 699,860 pesos.
Venían más planes para explotar la presencia de Hernández en casa, sin embargo en julio pasado, manchó una vez más su legado, al difundir mensajes considerados misóginos y machistas en sus redes sociales.
En los videos que subió a sus redes sociales, criticaba que en la actualidad las mujeres quieren “erradicar la masculinidad” y defendía los roles de género, que dicen que el hombre es proveedor y el “líder” de las casas.
“Encarnen su energía femenina cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando. Sosteniendo el hogar que es lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es hacerlas feliz (…) Entonces quieres a un hombre proveedor, pero para ti, limpiar es opresión patriarcal. Interesante”, señaló en dos de sus mensajes.
Lo que siguió fue un repudio en el país. Entre las personas que se pronunciaron en contra fue Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México.
“El ‘Chicharito’ es muy buen futbolista, pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, yo creo que todavía tiene mucho que aprender. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, afirmó la mandataria en su rueda de prensa matutina.
Luego del rechazo de Sheinbaum, vino una casacada de comunicados en los que se condenaron las palabras de Hernández. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció una multa económica y amenaza de que si reincide, se le darían sanciones más severa.
Las Chivas, sin mencionar el nombre de Javier, también se desmarcaron, en una nota de prensa en la que aseguró estar comprometidas en “su compromiso con el desarrollo igualitario, la equidad de género y el respeto hacia todas las personas”. De igual forma dijo que “tomó medidas”, según su reglamento interno.
PUMA, marca que patrocina a Hernández, también condenó sus mensajes, sin mencionar su nombre. “Ante las recientes declaraciones realizadas en redes sociales, aclaramos que estas opiniones corresponden al ámbito personal y se mantienen independientes de los valores y la postura de la marca”, sin embargo no hubo grandes consecuencias, porque “Chicharito” siguió vistiendo su calzado.
Estas acciones limitaron que “Chicharito” pudiera ser utilizado como un imán de ventas y en cambio, lo mandaron a las sombras por un momento, en lo que se olvidaba el escándalo por sus mensajes machistas.
Hernández falla en el momento indicado
Tras su “cancelación” social, Javier no participó en partidos con las Chivas hasta el 30 de agosto, al entrar de cambio en la Jornada 7 ante el Cruz Azul. Solo disputó 19 minutos, en los que no evitó la derrota del Guadalajara.
En total, luego de su polémica, solo fue requerido en seis duelos, en los que anotó un gol, en la última jornada del Apertura 2025, en el triunfo de 4-2 sobre el Monterrey.
Parecía que Hernández volvía a agarrar nivel a los 37 años y en el partido de vuelta de la serie de cuartos de final, entró de cambio a los 76 minutos con la tarea de firmar el pase de su equipo a las semifinales.
El destino le dio la oportundidad de ser el héroe. Con el encuentro igualado 2-2, resultado que le daba el pase a los celestes, Javier pidió cobrar el penalti que podría significar el boleto a la ronda de los cuatro mejores. Sin embargo, erró el tiro y confirmó la eliminación de su escuadra.
“Si alguien tiene la experiencia y el recorrido para patear un penalti en un momento así, es Javier, eso es indiscutible para mí. Erra el que patea, con toda su buena voluntad y jerarquía, me parece que era el indicado para patear un penalti, después lo falló y forma parte del futbol”, comentó Gabriel Milito, entrenador del Guadalajara, luego de la eliminación de su conjunto.
Pudo ser la última imagen de Hernández con el uniforme rojiblanco. Su contrato expiró y los reportes indican que no va a renovar e incluso que podría retirarse de la canchas. El final de una leyenda.