🎥 ¡LO HIZO JAVIER HERNÁNDEZ, LO HIZO EL 14, LO HIZO EL ÍDOLO, LO HIZO EL CAPITÁN, LO HIZO EL MÁXIMO GOLEADOR EN LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN 🇲🇽! 🔥⚽️



¡CHICHARITO VOLVIÓ A MARCAR CON LAS CHIVAS, EN SU CASA Y CON SU GENTE! 👏🏻👏🏻👏🏻 @CH14_ pic.twitter.com/RG6f4CDa0R