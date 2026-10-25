Toluca rescata un empate ante León y suma seis partidos sin ganar

Federico Viñas volvió a marcarle a su antiguo equipo y rescató un punto para el Toluca. El delantero uruguayo firmó el empate 1-1 ante León, aunque los Diablos Rojos alargaron a seis su racha de partidos sin victoria en el Apertura 2026.

En duelo de equipos dirigidos por entrenadores argentinos, disputado el sábado en el estadio Nou Camp por la decimocuarta jornada, el Toluca de Antonio Mohamed llegó a 23 puntos y quedó en el tercer lugar. León, bajo el mando de Javier Gandolfi, se ubicó quinto con 22 unidades.

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Para los Diablos Rojos fue su cuarto empate dentro de esta racha de seis encuentros consecutivos sin ganar.

“En el segundo tiempo volvimos a mostrar cosas como equipo, y eso me reconforta porque estamos recuperando formas físicas y modismos que habíamos dejado, lo que me sigue preocupando es que los rivales nos llegan con muy poco”, dijo Mohamed.

La Fiera abrió el marcador al minuto 12 mediante un contragolpe que José Alvarado culminó con una definición dentro del área.

La respuesta del Toluca llegó al 44, cuando Viñas remató en el corazón del área y el balón se le escapó al portero para el 1-1.

En su primer semestre con los Diablos Rojos, el internacional uruguayo ha enfrentado dos veces al León y le ha marcado en ambas ocasiones. Viñas defendió los colores del conjunto esmeralda entre 2023 y 2024.

En septiembre, durante las semifinales de la Leagues Cup, el atacante anotó el 2-0 definitivo ante La Fiera y no lo celebró, tal como había prometido en la víspera por respeto a su etapa con el equipo.

Esta vez sí festejó en el estadio leonés, aunque moderó su celebración ante el reclamo de aficionados locales que le lanzaron vasos y líquidos.

En su regreso al futbol mexicano, después de participar con Uruguay en el Mundial 2026, donde su selección quedó eliminada en la fase de grupos, Viñas ha conseguido 10 goles con Toluca: siete en la Liga mexicana y tres en la Leagues Cup.