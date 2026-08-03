Toluca vence 3-1 a Necaxa y vuelve al triunfo en el Apertura 2026
Toluca superó con autoridad al Necaxa para poner fin a la racha de dos derrotas consecutivas. Por su parte, los de Aguascalientes perdieron el control de sus propias acciones y terminaron el encuentro con dos futbolistas expulsados.
Este encuentro por la tercera fecha se celebró en el Estadio Nemesio Diez este domingo 2 de agosto. Los Diablos comenzaron dominando desde el arranque, poniendo contra las cuerdas a los hidrocálidos. Incluso, a los diez minutos de juego, los escarlatas estuvieron cerca de abrir el marcador con un centro de Jesús Gallardo que cruzó el área buscando a Edgar “El Gacelo” López, pero la zaga apenas logró despejar.
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La presión de los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed fue cada vez más evidente. Jorge Díaz Price estuvo a punto de anotar tras enganchar dentro del área y sacar un disparo, pero cuando el balón se dirigía a las redes, Dani Leyva apareció en el momento justo para salvar a los suyos.
La insistencia local era demasiada y, al minuto 30, Toluca por fin reflejó su dominio en la pizarra. Edgar López, tras un pase de Gallardo, definió de media vuelta y, con un leve desvío defensivo, mandó la pelota al poste y hacia el fondo del arco para colocar el 1-0.
No se veía por dónde pudiera llegar la respuesta del Necaxa. Sin embargo, al 42’, en un tiro de esquina con doble toque en el área, primero un remate de cabeza de Alexis Peña y luego el toque de Julián Carranza empujándola con el pecho, los de Aguascalientes emparejaron las cosas 1-1.
No obstante, Toluca no quería irse al descanso sin la ventaja y respondió casi por la misma vía. En un tiro libre cercano al tiro de esquina, tras un centro y un doble contacto, Everardo López empujó la pelota para el 2-1 al 45+5’.
Polémica expulsión al medio tiempo
Los ánimos se encendieron cuando los planteles se dirigían al vestidor. Carranza se hizo de palabras con elementos de los Diablos y cometió el error de taparse la boca. El árbitro fue advertido de esta situación por el VAR y, tras revisar lo sucedido, aplicó la Ley Prestianni y expulsó al delantero necaxista.
Ya con la ventaja numérica, Toluca regresó a la segunda mitad para sellar el triunfo. Fue así como, al minuto 56, Díaz Price sacó un potente disparo de larga distancia que reventó el travesaño; en el rebote, el balón pegó en la espalda del cancerbero Luis Jiménez y terminó metiéndose al arco para el 3-1. Instantes después, Alexis Vega rozó el cuarto tanto con otro tiro lejano que, esta vez, la suerte sí le sonrió al arquero, que logró mandar a tiro de esquina con su lance.
Parecía que la situación no podía empeorar para los Rayos, pero al 80’ Agustín Oliveros se barrió en un balón dividido contra Helinho, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla y la consecuente expulsión, dejando a su equipo con nueve elementos. A pesar de los reclamos del defensor, quien aseguraba que la falta había sido en su contra, el juez central no cambió su decisión.
Rumbo a la Leagues Cup
Toluca pudo anotar un gol más en la recta final, pero el larguero le negó la anotación a Víctor “Pocho” Guzmán cuando buscaba el ángulo superior izquierdo. Tras el silbatazo definitivo, el marcador no se movió más y cerró con el 3-1.
De esta manera, tras su tropiezo en liga ante Pumas y caer en el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul, Toluca vuelve a ganar y se reafirma como uno de los favoritos al título. Asimismo, los escarlatas llegan a seis puntos previo a su participación en la Leagues Cup, donde debutarán en casa ante el Seattle Sounders este miércoles 5 de agosto.
Por su parte, Necaxa se mantiene con seis unidades, aunque con el sabor amargo de perder el invicto. Ahora, el cuadro de Aguascalientes iniciará su camino en el torneo internacional visitando al Chicago Fire el próximo jueves 6 de agosto.