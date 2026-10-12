Tras 11 jornadas, la Liga MX luce muy pareja y sin un claro favorito

El Torneo Apertura 2026 ha consumado ya 11 jornadas y, pese a superar la mitad de la fase regular, todavía no existe un claro favorito al título. De hecho, la liguilla se mantiene abierta para los 18 clubes de la Liga MX. Muestra de esta paridad es que existe entre el líder general y el séptimo puesto de la clasificación, donde solo hay cuatro puntos de diferencia.

Actualmente, América encabeza la tabla con 21 unidades, superando por solo un punto a Toluca y al equipo revelación del certamen, Querétaro. En la cuarta posición se ubica Chivas con 19 puntos, mientras que León y Atlas igualan con 18. Cruz Azul ocupa el séptimo escalón con 17 unidades. Esta estrecha margen coloca a cualquiera de estos conjuntos a un buen resultado de pelear la cima o a un tropiezo de comprometer su pase a la fiesta grande.

Ante este panorama tan cerrado, los estrategas de la Liga MX han compartido sus análisis sobre la paridad del torneo.

Matías Almeyda: "Ganarle a un candidato ya no garantiza nada"

Matías Almeyda, director técnico de Rayados de Monterrey, fue firme al señalar que los resultados se han vuelto impredecibles. Planteles de mayor jerarquía han mostrado debilidades que los llevan a ceder puntos de manera inesperada.

Como ejemplo citó a su propio equipo que, ostentando la quinta plantilla más valiosa del certamen, se ubica momentáneamente fuera de la zona de clasificación en la décima posición, con 14 puntos, registrando cuatro victorias, pero también cuatro derrotas y dos empates.

“No hay parámetros a la mitad del torneo. Cuando ganamos contra Cruz Azul muchos pensaron que era un parámetro y al siguiente partido perdimos (contra Atlante)”, explicó el estratega argentino.

Guillermo Almada: "Es mejor que los errores pasen ahora y no en Liguilla"

Del mismo modo, Guillermo Almada, entrenador del Club América ya se ha referido previamente a esto, al menos entorno a su club. Si bien, desde que empezó el campeonato no ha soltado la parte alta de tabla, su escuadra tampoco se despegó del resto.

La razón Almada se lo atribuyó a errores propios que les hicieron perder puntos en momentos clave. A lo largo de la campaña, el uruguayo aseveró que no es algo que se pueda permitir, y que al tratarse de algo propio, es un tema a trabajar a la interna. Aun así, señaló que, si hay eventualidades que cuesten resultados, es mejor que ocurran ahora en la fase regular, cuando el impacto es menor, con tiempo todavía para corregir en el siguiente encuentro y no en una fase de eliminación, donde cada detalle puede ser letal.

“La conclusión definitiva es que es mejor que nos pase ahora y no en Liguilla, porque ahí un error puede ser determinante en cualquier partido. Es una situación que hemos hablado, analizado y trabajado. Todavía nos falta automatizar algunas situaciones de juego para que no nos sorprendan los rivales con cosas que ya sabíamos de antemano”, aseveró.

Joel Huiqui: "Hay errores puntuales, pero también un futbol donde todo se estudia"

Por su parte, Joel Huiqui, también ha sido autocrítico con este, su primer torneo tras ganar el título de la décima en calidad de interino con Cruz Azul. El entrenador acepto que en la campaña en la que se coronó, su mayor solidez era la defensa, Sin embargo, señaló que hoy este torneo pasó a ser su punto débil.

“Nos ha faltado manejar un poco las emociones en cuanto recibimos un gol en contra, recibimos otro. Y es parte de nuestra tarea y parte de mi responsabilidad poder hacer saber qué es lo que tenemos que mejorar”.

La Máquina lleva 22 goles para ser la tercera mejor ofensiva. Pero, de poco le ha servido en resultado cuando registra 21 tantos en contra para ser el tercer arco más batido. A esto, se le suma que sus ambos arqueros, Kevin Mier como títular, y Andrés Gudiño como suplente pero con actividad en dos juegos, han dejado de ser una garantía, cometiendo errores en partidos vitales para sumar, como ocurrió con Monterrey y con Atlante, donde cada uno tuvo una equivocación que terminó con el balón en las redes y una derrota.

No obstante, Huiqui no restó mérito a los rivales y destacó la evolución del análisis táctico en el balompié actual, declarando que ahora cualquier equipo es predecible si se le conoce bien: “Hoy los rivales nos están estudiando mucho porque tenemos tiempo trabajando con el modelo base del club. Saben que si estamos mal parados nos pueden hacer daño. Son muchos goles en contra donde hay errores puntuales nuestros, pero también aciertos del rival”.

Al final de cuentas, lo ciertos es que, cpn 18 puntos aún en disputa en el calendario, la competencia se mantiene viva para todos. Incluso, en el fondo de la clasificación, equipos como Bravos de Juárez, con apenas 4 unidades, todavía tienen posibilidades matemáticas de pelear por un boleto a la fase final, situándose a 11 puntos del octavo lugar que es Xolos.