Tras perder 5 Finales como jugador, Huiqui puede ser el campeón más improbable
Joel Huiqui podría agregar a su CV algo más que la “muertinha”. Célebre por aquella jugada en un partido del 2009 en que, tirado en el césped, extendió la mano para impedir un gol del Morelia, el entrenador de Cruz Azul está muy cerca de colarse a los números históricos de la Liga MX.
Porque mientras esa jugada quedó como una de las imágenes más recordadas de su etapa como futbolista, su historial en Finales terminó siendo mucho más doloroso, pues perdió cinco con La Máquina.
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Hoy, como entrenador celeste, está a un juego de conquistar un campeonato de la manera menos esperada. Si Cruz Azul logra coronarse en el Clausura 2026, Huiqui se convertiría en uno de los técnicos campeones con menos partidos dirigidos en la historia de los torneos cortos.
El técnico cementero tomó al equipo para la Jornada 17 del torneo regular, tras el despido de Nicolás Larcamón, de quien había sido su auxiliar. Desde entonces, apenas ha dirigido un partido de fase regular y cinco de Liguilla antes de disputar la Final de Vuelta este domingo en C.U., tras el 0-0 de la Ida.
La cifra lo colocaría únicamente por detrás del argentino Alberto Jorge, quien salió campeón con Toluca en el Apertura 2002 tras dirigir solamente cuatro partidos.
La historia de Huiqui resulta todavía más extraña porque durante años pareció quedar atrapado en otro tipo de narrativa, la del futbolista que estuvo demasiado cerca demasiadas veces, y que luego intentaba hacer una carrera de entrenador en las categorías juveniles de La Noria.
Como jugador perdió la Final del Clausura 2008 ante Santos. Cayó nuevamente en el Apertura 2008 frente a Toluca. También sufrió la derrota contra Monterrey en el Apertura 2009 y entre ello también las Finales de Concachampions del 2009 y 2010 frente a Atlante y Pachuca.
Por eso la serie por el título del Clausura 2026 tiene mucho de revancha para él, pues sería apenas el segundo entrenador campeón con menos partidos dirigidos en Liga MX.
El antecedente más extremo sigue perteneciendo a Alberto Jorge con Toluca en el Apertura 2002, cuando Ricardo La Volpe dejó a los Diablos para dirigir la Selección Mexicana y Wilson Graniolati abandonó el proyecto en plena Liguilla. Jorge apareció de emergencia y terminó levantando el campeonato tras dirigir únicamente las Semifinales contra Santos y la Final frente a Morelia.
Más recientemente aparecieron otros casos de títulos exprés. Robert Dante Siboldi tomó a Tigres en el Clausura 2023 tras la salida de Diego Cocca rumbo a la Selección Mexicana y el breve interinato de Marco Antonio Ruiz. Apenas necesitó diez partidos para convertir una temporada turbulenta en campeonato.
Algo parecido ocurrió con Antonio Mohamed en el Apertura 2019. El “Turco” regresó a Monterrey para la Jornada 14 y apenas once encuentros después levantó el título en el Estadio Azteca. La diferencia es que tanto Siboldi como Mohamed aterrizaron respaldados por una reputación y experiencia que Huiqui todavía no tiene.
Esta Final ya era histórica por ser la más joven en torneos cortos, porque el promedio de edad entre ambos entrenadores es de apenas 40.7 años de edad. Además, es la serie por el título con ambos DT’s mexicanos por primera vez desde 2013.
Ahora, Huiqui espera meterse en otro rincón muy específico de la historia de la Liga MX, de la manera más improbable hasta hace unas pocas semanas.