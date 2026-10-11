Tres razones por las que el América rescató el empate ante Rayados y terminó líder

El América empató 1-1 con el Monterrey en la celebración de sus 110 años, en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Tuvo más el balón, duplicó los remates de su rival y obligó al guardameta Esteban Andrada a hacer cinco atajadas, pero tuvo que remontar un gol tempranero y terminó con un jugador menos.

1. Capacidad de reacción

Diego Rossi puso adelante al Monterrey al minuto 18 con una tijera, tras un centro de Orbelín Pineda.

El gol no frenó al América. Hasta el descanso tiró cinco veces a puerta, mientras Rayados no volvió a rematar a portería.

Raphael Veiga y Alejandro Zendejas encontraron espacios dentro del área, y Esteban Andrada tuvo que atajar cuatro veces para mantener la ventaja.

La última fue en el tiempo agregado, cuando desvió a tiro de esquina un disparo de Brian Rodríguez. En ese córner rechazó un remate de Henry Martín y Santiago Bueno empujó el rebote para el 1-1 al 45+4.

2. Los refuerzos respondieron

Los centrales nuevos respondieron en las dos áreas Guillermo Almada estrenó a Bueno y Santiago Ramos Mingo como pareja de centrales, y los dos decidieron el resultado en extremos opuestos de la cancha.

Bueno apareció en el área rival para empatar y Ramos Mingo resolvió en la propia. Al minuto 84 se barrió para impedir que Hugo Cuypers quedara frente al portero Luis Ángel Malagón, en una de las llegadas más peligrosas del Monterrey en el segundo tiempo.

El argentino terminó con 11 acciones defensivas: cinco despejes, tres entradas y dos intercepciones.

3. Un plantel completo dio más alternativas a Almada

Después del gol de Rossi, el Monterrey apenas volvió a inquietar. Terminó con dos remates a puerta y 0.38 goles esperados, frente a 1.18 del América, que tuvo 60 por ciento de posesión, 14 disparos contra siete y 23 toques dentro del área rival.

Malagón, que volvía a la titularidad siete meses después de romperse el tendón de Aquiles, solo necesitó una atajada en su regreso.

El empate pudo ser victoria. Almada metió a Miguel Borja al minuto 57 y el colombiano cabeceó desviado al 65 y estrelló un remate en el travesaño al 79.

Al 87 fue expulsado por una plancha sobre el tobillo derecho de Carlos Salcedo cuando intentaba rematar.

Henry ya había salido al 74, así que el América cerró con 10 hombres y sin centro delantero.

Con 21 puntos y la derrota del Toluca, las Águilas cerraron la Jornada 11 como líderes en solitario.