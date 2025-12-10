El Turco ante su prueba final: Mohamed persigue el Bicampeonato que nunca tuvo
Antonio “Turco” Mohamed se encuentra ante una oportunidad que nunca tuvo en más de dos décadas como técnico en la Liga MX: un bicampeonato. Después de títulos con Xolos, América y Monterrey, y de coronarse con Toluca en el Clausura 2025, el argentino entra a la fase final del Apertura 2025 con algo distinto en juego. No solo defiende una estrella reciente. Por primera vez, puede encadenar dos ligas seguidas y pasar de técnico multicampeón a técnico de época.
La dimensión del momento se entiende mejor cuando se repasa su carrera. Mohamed dirige en México desde principios de los dos mil. Pasa por Morelia, Jaguares y Veracruz sin títulos, hasta que su proyecto en Tijuana despega. Con Xolos conquista el Apertura 2012, el primer campeonato en la historia del club. Más tarde toma al América y levanta el Apertura 2014. Años después, lleva a Rayados al título del Apertura 2019. Tres ligas, tres equipos distintos, siempre con la etiqueta de entrenador capaz de cambiar la cara de un vestidor y de construir grupos competitivos de inmediato.
Toluca aparece como el capítulo que completa su colección. El club lo presenta en diciembre de 2024 para el Clausura 2025 y el “Turco” responde con un torneo casi perfecto: primer lugar general y una liguilla que culmina con una victoria ante el América tricampeón. El título rompe una sequía de quince años para los Diablos y entrega al técnico su cuarto campeonato de Liga MX, ahora con cuatro escudos diferentes: Tijuana, América, Monterrey y Toluca.
Ese cuarto título lo coloca en un club muy pequeño. Se une al grupo de entrenadores históricos que alcanzan cuatro campeonatos de liga en México y queda a tiro de las marcas de técnicos como Manuel Lapuente, Víctor Manuel Vucetich o Raúl Cárdenas, referentes de otras épocas. Diversos análisis ya lo mencionan entre los estrategas extranjeros más exitosos en la historia del futbol mexicano y destacan la variedad de contextos donde logró campeonatos: un equipo joven como Xolos, un gigante como América, un proyecto exigente como Monterrey y un Toluca que necesitaba recuperar protagonismo.
El Apertura 2025 eleva esa narrativa a un nivel superior. Toluca llega como vigente campeón y como uno de los equipos más sólidos del año. Avanza a semifinales después de eliminar a Juárez y se mide a Monterrey, mientras Cruz Azul y Tigres disputan el otro boleto a la final. El escenario abre la puerta a un desenlace histórico: si el “Turco” vuelve a levantar el trofeo, se convertirá en el técnico que consigue el bicampeonato con un Toluca que ya figura entre los clubes más laureados del país.
El peso del Bicampeonato en la Liga MX no es menor. En la era de torneos cortos, muy pocos equipos logran defender su corona. Pumas lo consigue en 2004, León repite en 2013-2014 y Atlas se suma a esa lista en 2021-2022. Más tarde, América sube el estándar con un tricampeonato entre 2023 y 2024, una racha que rompe todos los registros recientes. En ese contexto, un bicampeonato con Toluca colocaría a Mohamed en la misma línea de entrenadores que transforman un buen proyecto en una auténtica dinastía.
También se trata de una especie de recompensa tardía. Durante años, la carrera del “Turco” avanza a través de ciclos intensos, títulos aislados y salidas abruptas. Se va de América después de ser campeón. En Monterrey su etapa termina sin la continuidad que muchos esperaban. En Pumas renuncia antes de completar la reconstrucción. Con Toluca la historia adquiere otro tono: un proyecto más estable, renovación de contrato hasta 2026 y un plantel que refleja por completo su estilo, con un equipo agresivo, frontal y cómodo en el drama de la liguilla.
Por eso esta oportunidad pesa más que un título adicional. Un bicampeonato no solo sumaría un trofeo. Confirmaría que Mohamed ya no solo llega, pega y se va. Confirmaría que puede sostener un ciclo, defender una corona y construir continuidad en el éxito, algo que separa a los entrenadores grandes de los entrenadores verdaderamente legendarios.
Si Toluca completa la obra y se queda con el Apertura 2025, el “Turco” alcanzará su quinto campeonato de liga y se convertirá en el rostro de una de las etapas más brillantes en la historia del club. En caso contrario, su lugar en la memoria de la Liga MX ya está asegurado, aunque la sensación de oportunidad única quedará flotando sobre esta final.
Antonio Mohamed llegó a México como jugador excéntrico en los noventa, se convirtió en símbolo con Toros Neza, después en técnico de culto y finalmente en multicampeón. Hoy se presenta ante el reto que le faltaba. La Liga MX conoce su capacidad para reinventar equipos. Ahora observará si también puede reinventar su propia historia y convertirse, por fin, en un técnico bicampeón.