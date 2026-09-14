Una decena de fondos de inversión se han acercado a la Liga MX y la LMB
El juego del dinero no se detiene en el deporte. Según Mikel Arriola, Comisionado de la Liga MX, y Horacio De la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, cerca de una decena de fondos de inversión se han acercado para cortar una rebanada del negocio de los deportes más populares de México.
El caso del futbol sonó más fuerte, cuando en 2024 se dio la noticia de que el fondo Apollo quería invertir mil 300 millones de dólares por el 10 por ciento de la Liga MX.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué aprendió la Liga MX de la fallida venta al fondo Apollo?
Aquella vez el negocio del futbol fue valuado en 13 mil millones de dólares, pero el trato no se cerró.
Sin embargo, en los últimos años se han llevado a cabo cuatro transacciones, tres de ellas con capitales extranjeros: El Necaxa fue comprado por NX Football; el Querétaro por el fondo Innovatio Co (150 millones de dólares); el Atlas quedó en manos de capital mexicano (200 millones de dólares) y se presume que en los próximos días el Club León se venderá a un fondo internacional (según se dice, en 250 millones de dólares).
Esos valores, según dice Mikel Arriola en el Summit de Expansión, han hecho que “el futbol mexicano ya valga más de lo que valía en 2024”. Es por eso que “los fondos siguen preguntando para invertir en el futbol mexicano. En su momento nos visitaron todos. Por decirlo así: el ‘Big ten’ de fondos”.
En el beisbol la inversión de las empresas que aglutinan a los grandes capitales internacionales no ha hecho ruido. Sin embargo, sí han habido acercamientos.
- En varios deportes se han acercado los fondos de inversión. ¿El beisbol ha tenido alguna oferta?, se le pregunta a De la Vega.
- Las ofertas de los fondos llegaron antes de que nosotros estuviéramos maduros para aceptarlos. Pero se nos han acercado los Apollo, los GA, los Silverlake, los Streets… ha habido siete u ocho conversaciones con distintos fondos. Lo que se debe entender de los fondos y no me va a dejar mentir Mikel, es que los fondos también requieren transparencia. No puedes agarrar lana de un fondo y decir: No sé dónde lo voy a invertir.
Continúa: “Hay toda una metodología para traer un fondo, que tiene que ver con que tengas esta palabra que se llama ofertas de calidad. Empresas de los big four que tienen que saber de dónde viene tu lana y si no tienes esa transparencia, difícilmente un fondo te invierte. Si tú llegas y te casas con un fondo a la primera te van a ofrecer tres pesos o 100 millones de dólares o mil millones de dólares, pero si los pones a competir entonces ya trasciendes el tema del valor per se.
Según acepta Mikel Arriola, el futbol ha aprendido algunas lecciones del beisbol, como centralizar los derechos de televisión: “un proceso que acaba de autorizar nuestro board y que será benéfico para todos los equipos”.
También reconoció que hubo otros aprendizajes: “Lo que pasó con Apollo fue muy bueno, porque nos metió en la cabeza que teníamos que hacer una reforma de gobernanza. Ya no se dio el deal, pero hoy valemos más de los 13 mil millones de dólares que se valuaban aquella vez. Solamente con nuestro deal de derechos, podríamos estar valiendo con esa propiedad unos 9 mil millones de dólares”.
Las máximas ligas del país saben que el deporte es uno de los valores más jugosos de la actualidad. Y, según coinciden Arriola y De la Vega, “se debe esperar el mejor momento para negociar”.