¡Una máquina! América Femenil ha marcado 13 goles en los últimos dos partidos

El América Femenil, que busca repetir título en la Liga Femenil, ha marcado 13 goles en los últimos dos partidos del torneo Apertura 2026: 7-0 sobre San Luis y 6-0 sobre Atlante.

Las Águilas suman 60 anotaciones en lo que va del certamen, y 21 de ellos han sido de la delantera brasileña Geyse.

A las Águilas les resta solo un partido de fase regular, y es el Clásico ante Chivas en el Estadio Akron.

Después de eso, el equipo de Ángel Villacampa se enfocará en la Liguilla, en la que ya tienen rival: El Toluca.

La Ida será en el Estadio Nemesio Díez; mientras que la Vuelta será en el Estadio Azteca.

Recordemos que todos los partidos del América como local durante la Fiesta Grande serán en el Coloso de Santa Úrsula, por lo que el cotejo ante el Atlante fue el último que las Águilas disputaron en El Nido durante el presente torneo.

DEBUT DE KAROL BERNAL ESTÁ CERCA

La defensa Karol Bernal no ha podido debutar con las Águilas por lesión; sin embargo, se incorporará al trabajo grupal en semana y media, por lo que podría debutar en semifinales.