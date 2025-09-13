Valor de mercado, jugadores y lugar en la tabla: Las diferencias del Clásico América vs. Chivas
América y Guadalajara protagonizarán una edición más del Clásico Nacional del futbol mexicano y lo harán con todo el encono y color que este partido envuelve y atrae a la afición, no nada más de ambas escuadras, sino de una gran parte de los seguidores del balompié nacional.
Si bien este encuentro se destaca por ser el orgullo, donde no importa en qué situación llegan ambos equipos a este enfrentamiento, la realidad es que entre Águilas y Chivas hoy en día existe una gran diferencia, no sólo en la posición de la tabla del actual torneo, sino también en el valor de mercado de ambos clubes, así como el valor de jugadores, mismo que se ve reflejado en las conquistas deportivas que han tenido uno y otro, donde los de Coapa dominan desde hace un tiempo.
América, el de más valor en el mercado
América es el equipo con mayor valor de mercado dentro de los equipos de la Liga MX, con 108.5 millones de euros, sin embargo las Chivas no se ubican muy lejos, pues se encuentran en el sexto lugar de los 18 equipos, con un valor de 66.48 millones de euros.
Sin embargo, la distancia que existe entre ambos equipos es abismal, pues en los últimos 5 años, las Águilas han conquistado un tricampeonato de liga, mientras que para encontrar un título de las Chivas en los últimos años, hay que remontarse hasta el Clausura 2017.
Los jugadores más valiosos entre América y Chivas
Y si hablamos de jugadores más valiosos económicamente hablando, las Águilas también dominan a las Chivas, pues en los primero siete lugares se encuentran cuatro elementos americanistas, siendo el de más valor el recién llegado Allan Saint-Maximin, con 13 millones de euros, seguido de Álvaro Fidalgo en la posición 4, con 9 millones de euros; después, en lugar 6 y 7 se encuentran Luis Malagón y Alejandro Zendejas, ambos con 8 millones.
Es hasta la posición 14 donde un jugador de Chivas aparece y ese es Roberto Alvarado, con un valor de mercado de 6.5 millones de euros.
Pero al aficionado quizá eso no lo tome en cuenta tanto como sí lo es el que entre ambos equipos exista una gran distancia en esta campaña en cuanto a posición de la tabla. Mientras América es segundo lugar, con 17 unidades, a un punto de Monterrey, las Chivas se encuentran en el antepenúltimo lugar, con 4 puntos, los mismos tiene Querétaro y Puebla, penúltimo y último lugar, aunque con mejor posición en la tabla.
Así llegan ambos equipos al Clásico, en un encuentro donde todos esos detalles quedan de lado, pues ambos buscarán la victoria ante el acérrimo rival, olvidando cifras, estadísticas y demás, pues el orgullo está en juego.