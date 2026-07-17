Xolos aprovecha la expulsión de Rodrigo Aguirre para vencer 3-1 a Tigres
Xolos de Tijuana comenzó con el pie derecho su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX al imponerse 3-1 a Tigres en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a la Jornada 1.
El conjunto fronterizo supo aprovechar la superioridad numérica durante todo el segundo tiempo para quedarse con los tres puntos gracias a las anotaciones de Ramiro Árciga y un doblete de Mourad Daoudi. Por parte de los felinos, Ozziel Herrera marcó el único tanto visitante.
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El encuentro comenzó con unos Tigres que intentaron hacerse del control del balón, aunque fue el cuadro local el que logró abrir el marcador al minuto 31. Ramiro Árciga apareció dentro del área para definir y poner el 1-0 que hizo estallar al Estadio Caliente.
Cuando parecía que los universitarios podrían irse al descanso solo con la desventaja mínima, llegó una acción que cambió el rumbo del partido. En el tiempo agregado del primer tiempo, Rodrigo Aguirre protagonizó un altercado con un rival y se tapó la boca de manera intencional. El árbitro permitió que la jugada continuara, pero tras la revisión del VAR se determinó mostrar la tarjeta roja al delantero uruguayo, dejando a Tigres con diez hombres.
Pese a la inferioridad numérica, los Tigres reaccionaron en la segunda mitad y encontraron el empate al minuto 56. Ozziel Herrera aprovechó una oportunidad frente al arco para colocar el 1-1 y darle esperanza a su equipo.
Sin embargo, el desgaste físico comenzó a pasar factura en los minutos finales. Xolos adelantó líneas en busca de la victoria y encontró la recompensa en el tiempo agregado.
Al minuto 95, Mourad Daoudi convirtió desde los once pasos para devolverle la ventaja a los fronterizos. Apenas tres minutos después, el propio atacante firmó su doblete al aprovechar los espacios que dejó la defensa felina para sentenciar el encuentro con el definitivo 3-1 al 98'.
Con este resultado, Tijuana suma sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y manda un mensaje desde el arranque del campeonato, mientras que Tigres deberá corregir rápidamente los errores disciplinarios que condicionaron su debut en el torneo.