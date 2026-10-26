Xolos da un golpe en la pelea por la clasificación y golea 4-1 a Santos

Tijuana cerró la Jornada 14 del Apertura 2026 con una goleada de 4-1 sobre Santos en el estadio Caliente. Con un doblete de José Ignacio Rivero y anotaciones de Francisco Agustín González y Adonis Preciado, los Xolos terminaron con la racha de seis victorias consecutivas de los Guerreros y entraron en zona de clasificación a la fase final.

El conjunto del uruguayo Sebastián Abreu llegó a 20 puntos y se colocó en el octavo puesto, mientras que el equipo dirigido por el portugués Renato Paiva se quedó con 19 unidades en la décima posición.

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González y Rivero adelantan a los Xolos

Tijuana tomó ventaja al minuto 13 por conducto de Francisco Agustín González. Cinco minutos después, José Ignacio Rivero amplió la diferencia y puso el 2-0 con el que los locales llegaron al descanso.

Las dos anotaciones tempraneras obligaron a Santos a buscar una respuesta para mantener su cadena de triunfos. El descuento llegó hasta la segunda mitad, cuando Esteban Lozano marcó al minuto 66 y acercó a los visitantes.

Con el 2-1, los Guerreros quedaron a un gol del empate, pero Tijuana respondió apenas tres minutos después.

Rivero completa su doblete y Preciado sentencia

Al minuto 69, Rivero consiguió su segunda anotación de la noche y devolvió a los Xolos la ventaja de dos goles. La reacción local continuó al 72’, cuando Adonis Preciado firmó el 4-1 definitivo.