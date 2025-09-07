El Centenario de la LMB enfrenta a la Cenicienta y el Emperador: Charros y Diablos, a la Serie del Rey 2025
El Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol llega a un desenlace que parece diseñado para resaltar la magnitud de su historia: una Serie del Rey que enfrentará a los todopoderosos Diablos Rojos del México contra los inesperados Charros de Jalisco, luego de que los capitalinos se coronaron en la Zona Sur al vencer en el sexto juego a los Piratas de Campeche por 12-6.
El contraste es total: el dominio de la dinastía escarlata frente a la irrupción jalisciense, un equipo que, apenas en la temporada 2024 —en su campaña de regreso a la Liga Mexicana de Beisbol desde 1995—, se encontraba enterrado en el penúltimo lugar del Standing en la Zona Norte, con récord de 36 ganados y 56 perdidos.
El beisbol mexicano no podía pedir un guion más expresivo: en la Zona Norte, los Charros representan la confirmación de que en el beisbol la competencia sigue abierta a lo improbable. En la Zona Sur, los Diablos encarna la continuidad de la grandeza y el recordatorio de que los números pesan en el marcador.
La hegemonía de los Diablos Rojos
Si la historia de los Charros está escrita con improbabilidad, la de los Diablos se asienta en la consistencia. El conjunto capitalino terminó la temporada regular con porcentaje de .716 en ganados y perdidos —y con marca de .789 en 2024— un dominio absoluto de la Zona Sur que no admite cuestionamientos.
Su ofensiva es una de las más completas en la memoria reciente de la liga: bateadores capaces de producir desde cualquier turno con poder de largo alcance y la paciencia suficiente para desgastar a los lanzadores rivales.
Uno de los más valiosos, especialmente en la postemporada, ha sido, por supuesto, el experimentado Robinson Canó; a él se suma Carlos Sepúlveda, el campeón de bateo de la Liga Mexicana de Beisbol y primer mexicano en lograrlo con la organización de los Diablos y el veloz Allen Córdoba, adquirido antes de la fecha límite de cambios desde los Charros de Jalisco.
Y aunque la rotación abridora ha dejado dudas y no siempre ofrece salidas profundas ni el dominico que se espera, pero ha cumplido con lo suficiente para cumplir con la marcha del equipo.
Los Diablos llegan a la Serie del Rey después de barrer sin mayores complicaciones a los Leones de Yucatán en el primer playoff y a los Pericos de Puebla en las Series de Zona. Y aunque finalmente lograron vencer a los Piratas de Campeche en 6 juegos de la Serie de Campeonato, fue el equipo caribeño el que puso a prueba el dominio de los escarlata.
El resultado es un plantel equilibrado con jerarquía en la ofensiva, solidez en el relevo y la experiencia de haber levantado el título el año pasado. Ahora buscan el bicampeonato para ratificar una supremacía que ya es histórica en el beisbol mexicano.
La travesía improbable de los Charros
Durante gran parte de la temporada 2025 los Charros de Jalisco estuvieron en la cuerda floja, alternando triunfos y derrotas a partes iguales —tuvieron marca de 46-46— que por un momento parecieron encaminarlos nuevamente hacia la irrelevancia. Solo en la última serie del calendario regular, guiados por el experimentado Benjamín Gil, con una combinación de resultados y un esfuerzo final, lograron colarse como el sexto clasificado.
Ese último boleto se transformó, contra todo pronóstico, en el inicio de una marcha que hoy los tiene en la Serie del Rey.
En el primer playoff les tocó enfrentar a los Sultanes de Monterrey, número uno de la campaña y favorito indiscutible del norte. La serie se extendió al máximo —después de estar 3-0 arriba sobre la novena regia— hasta que Charros encontró las rendijas en la defensa regiomontana y salió con un triunfo que pocos habrían anticipado.
En el siguiente escollo fueron los Algodoneros de Unión Laguna, un equipo sólido y disciplinado que había sostenido buena parte de la temporada con consistencia. Sin embargo, los Charros ya jugaban con aire distinto. Los vencieron —gracias a un espectacular cuadrangular de Willie Calhoun en la novena entrada del séptimo juego— y avanzaron.
La paradoja quiso que el camino volviera a cruzarlos con Monterrey en la Serie de Campeonato de la Zona Norte y, otra vez, salieron victoriosos. rubricando la doble eliminación del máximo favorito.
El eje de la transformación tiene nombre: Benjamín Gil. El manager tijuanense ha construido una carrera marcada por la intensidad, el beisbol de fundamentos y la exigencia.
Lo que parecía improbable al inicio de los playoffs se convirtió en realidad: el equipo que entró por la puerta trasera está ahora instalado en el escenario más grande del beisbol mexicano: la Serie del Rey en el Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.