El Centenario de la LMB enfrenta a la Cenicienta y el Emperador: Charros y Diablos, a la Serie del Rey 2025

¡SOMOS C A M P E O N E S DE LA ZONA NORTE Y AHORA VAMOS POR LA SERIE DEL REEEEY!🤠🏅

SEGUIMOS TOOODOOOS JUUUNTOOOS: JUGADORES, DIRECTIVA Y AFICIÓN ¡A GANAR LA COPA ZAACHILA!🏆🇲🇽 pic.twitter.com/ibi4zccTIH