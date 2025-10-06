Diablos Rojos del México anuncia cambio en su dirección general
El cuadro bicampeón de la LMB anunció la salida de Othón Díaz y el Consejo de Administración designó a Jorge del Valle como nuevo director general.
Los Diablos Rojos del México informaron este lunes que Othón Díaz dejó el cargo de director general, una decisión que, señaló, obedece a un cambio de país de residencia.
Los Diablos Rojos, que agradecieron al ejecutivo por su liderazgo y contribuciones durante su gestión, anunciaron que el Consejo de Administración designó a Jorge del Valle como nuevo director general, con efecto inmediato.
Diablos Rojos del México, el único equipo de beisbol de México que cotiza en el mercado accionario local, señaló que mantiene su compromiso con la transparencia, la continuidad operativa y la creación de valor para sus accionistas.
