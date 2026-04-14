La LMB anuncia a Banorte como nuevo aliado estratégico para la temporada 2026
La Liga Mexicana de Beisbol formalizó un acuerdo comercial sin precedentes. Este lunes 13 de abril anunció al Grupo Financiero Banorte como patrocinador hasta la temporada 2031.
Por primera vez en más de un siglo de existencia, el circuito veraniego integrará el nombre de una marca privada a su identidad oficial.
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Este hito ocurre tras un 2025 de gran relevancia histórica, año en el que la LMB celebró su centenario con una respuesta en taquilla que superó las proyecciones más optimistas.
Durante la temporada del jubileo, la asistencia global rebasó la barrera de los 5 millones de aficionados, impulsada por la efervescencia de franquicias como los Diablos Rojos del México —quienes establecieron récords individuales de concurrencia— y la consolidación de plazas en el norte y sur del país.