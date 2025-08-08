LMB Playoffs 2025: Fecha, horarios y dónde ver los partidos de la Liga Mexicana de Beisbol
Todo está listo para el arranque de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), mismos que darán inicio este fin de semana, el sábado 9 de agosto, donde seis novenas de la zona norte y seis de la sur buscarán el título.
Los Playoffs tienen contempladas cuatro rondas eliminatorias a ganar cuatro de siete juegos. Para que todos los encuentros iniciaran en fin de semana, la Liga Mexicana de Beisbol anunció la semana anterior una modificación en la ronda de la Zona Norte.
Dónde ver los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol
Los encuentros de los Playoffs se podrán ver en distintos canales de televisión por paga y aplicaciones como ESPN, AYM Sports, Hi Sports, TVC Deportes, Multimedios, Disney+, VIX, Caliente TV, además de JonronTV, y LMB.TV.
Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol: fechas y horarios
Zona Sur
Diablos vs. Leones
- Sábado 9 de agosto | Juego 1 en CDMX | 16:00 horas
- Domingo 10 de agosto | Juego 2 en CDMX | 14:00 horas
- Martes 12 de agosto | Juego 3 en Yucatán | 19:30 horas
- Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Yucatán | 19:30 horas
- *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Yucatán | 19:30 horas)
- *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Ciudad de México | 16:00 horas
- *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Ciudad de México | 14:00 horas
*En caso de ser necesario
Los juegos podrán verse por ESPN, Disney+ y LMB TV en streaming
Águila de Veracruz vs. Guerreros de Oaxaca
- Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Oaxaca | 17:00 horas
- Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Oaxaca | 17:00 horas
- Martes 12 de agosto | Juego 3 en Veracruz (19:00 horas
- Miércoles 13 de agosto: Juego 4 en Veracruz | 19:00 horas
- *Jueves 14 de agosto: Juego 5 en Veracruz | 19:00 horas
- *Sábado 16 de agosto: Juego 6 en Oaxaca | 17:00 horas
- *Domingo 17 de agosto: Juego 7 en Oaxaca | 17:00 horas
*En caso de ser necesario
Televisora por confirmar, LMB TV en streaming
Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche
- Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Campeche | 18:00 horas
- Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Campeche | 18:00 horas
- Martes 12 de agosto | Juego 3 en Puebla | 19:00 horas
- Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Puebla | 19:00 horas
- *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Puebla | 19:00 horas
- *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Campeche | 18:00 horas
- *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Campeche | 18:00 horas
*En caso de ser necesario
Televisora por confirmar, LMB TV en streaming
Zona Norte
Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey
- Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Monterrey | 18:00 horas
- Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Monterrey | 18:00 horas
- Martes 12 de agosto | Juego 3 en Guadalajara | 19:30 horas
- Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Guadalajara | 19:30 horas
- *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Guadalajara | 19:30 horas
- *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Monterrey | 18:00 horas
- *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Monterrey | 18:00 horas
*En caso de ser necesario
Multimedios, LMB TV en streaming
Algodoneros de Unión Laguna vs Toros de Tijuana
- Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Tijuana | 19:35 horas
- Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Tijuana | 17:35 horas
- Martes 12 de agosto | Juego 3 en Torreón | 19:30 horas
- Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Torreón | 19:30 horas
- *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Torreón | 19:30 horas
- *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Tijuana | 19:35 horas
- *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Tijuana | 17:35 horas
*En caso de ser necesario
Multimedios y LMB TV en streaming
Tecolotes de los Dos Laredos vs Acereros de Monclova
- Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Monclova | 19:45 horas
- Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Monclova | 19:00 horas
- Martes 12 de agosto | Juego 3 en Laredo, Texas, Estados Unidos | 19:30 horas
- Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Nuevo Laredo, México | 20:30 horas
- *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Laredo, Texas, Estados Unidos | 19:30 horas
- *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Monclova | 19:45 horas
- *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Monclova | 19:00 horas
*En caso de ser necesario
Televisora por confirmar, LMB TV en streaming