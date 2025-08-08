SI Mexico

LMB Playoffs 2025: Fecha, horarios y dónde ver los partidos de la Liga Mexicana de Beisbol

Los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol se ponen en marcha este 9 de agosto y aquí te decimos los horarios y dónde ver los juegos.

Redacción SI México

Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.
Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol. / X @LigaMexBeis

Todo está listo para el arranque de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), mismos que darán inicio este fin de semana, el sábado 9 de agosto, donde seis novenas de la zona norte y seis de la sur buscarán el título.

Los Playoffs tienen contempladas cuatro rondas eliminatorias a ganar cuatro de siete juegos. Para que todos los encuentros iniciaran en fin de semana, la Liga Mexicana de Beisbol anunció la semana anterior una modificación en la ronda de la Zona Norte.

Te puede interesar: El camino a la Serie del Rey: Así arrancan los Playoffs de la LMB en su Centenario

Dónde ver los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol

Los encuentros de los Playoffs se podrán ver en distintos canales de televisión por paga y aplicaciones como ESPN, AYM Sports, Hi Sports, TVC Deportes, Multimedios, Disney+, VIX, Caliente TV, además de JonronTV, y LMB.TV.

Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol: fechas y horarios

Zona Sur

Diablos vs. Leones

  • Sábado 9 de agosto | Juego 1 en CDMX | 16:00 horas
  • Domingo 10 de agosto | Juego 2 en CDMX | 14:00 horas
  • Martes 12 de agosto | Juego 3 en Yucatán | 19:30 horas
  • Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Yucatán | 19:30 horas
  • *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Yucatán | 19:30 horas)
  • *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Ciudad de México | 16:00 horas
  • *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Ciudad de México | 14:00 horas

*En caso de ser necesario

Los juegos podrán verse por  ESPN, Disney+ y LMB TV en streaming

Águila de Veracruz vs. Guerreros de Oaxaca

  • Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Oaxaca | 17:00 horas
  • Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Oaxaca | 17:00 horas
  • Martes 12 de agosto | Juego 3 en Veracruz (19:00 horas
  • Miércoles 13 de agosto: Juego 4 en Veracruz | 19:00 horas
  • *Jueves 14 de agosto: Juego 5 en Veracruz | 19:00 horas
  • *Sábado 16 de agosto: Juego 6 en Oaxaca | 17:00 horas
  • *Domingo 17 de agosto: Juego 7 en Oaxaca | 17:00 horas

*En caso de ser necesario

Televisora por confirmar, LMB TV en streaming

Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche

  • Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Campeche | 18:00 horas
  • Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Campeche | 18:00 horas
  • Martes 12 de agosto | Juego 3 en Puebla | 19:00 horas
  • Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Puebla | 19:00 horas
  • *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Puebla | 19:00 horas
  • *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Campeche | 18:00 horas
  • *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Campeche | 18:00 horas

*En caso de ser necesario

Televisora por confirmar, LMB TV en streaming

Zona Norte

Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey

  • Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Monterrey | 18:00 horas
  • Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Monterrey | 18:00 horas
  • Martes 12 de agosto | Juego 3 en Guadalajara | 19:30 horas
  • Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Guadalajara | 19:30 horas
  • *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Guadalajara | 19:30 horas
  • *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Monterrey | 18:00 horas
  • *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Monterrey | 18:00 horas

*En caso de ser necesario

Multimedios, LMB TV en streaming

Algodoneros de Unión Laguna vs Toros de Tijuana

  • Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Tijuana | 19:35 horas
  • Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Tijuana | 17:35 horas
  • Martes 12 de agosto | Juego 3 en Torreón | 19:30 horas
  • Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Torreón | 19:30 horas
  • *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Torreón | 19:30 horas
  • *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Tijuana | 19:35 horas
  • *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Tijuana | 17:35 horas

*En caso de ser necesario

Multimedios y LMB TV en streaming

Tecolotes de los Dos Laredos vs Acereros de Monclova

  • Sábado 9 de agosto | Juego 1 en Monclova | 19:45 horas
  • Domingo 10 de agosto | Juego 2 en Monclova | 19:00 horas
  • Martes 12 de agosto | Juego 3 en Laredo, Texas, Estados Unidos | 19:30 horas
  • Miércoles 13 de agosto | Juego 4 en Nuevo Laredo, México | 20:30 horas
  • *Jueves 14 de agosto | Juego 5 en Laredo, Texas, Estados Unidos | 19:30 horas
  • *Sábado 16 de agosto | Juego 6 en Monclova | 19:45 horas
  • *Domingo 17 de agosto | Juego 7 en Monclova | 19:00 horas

*En caso de ser necesario

Televisora por confirmar, LMB TV en streaming 

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/LMB