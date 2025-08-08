El camino a la Serie del Rey: Así arrancan los Playoffs de la LMB en su Centenario
El escenario está listo y el telón está a punto de levantarse. Este sábado 9 de agosto dan inicio los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, donde la Zona Norte y la Zona Sur lucharán para proclamarse Campeones de la Serie del Rey y escribir su nombre en el legado de un siglo de historia beisbolera mexicana.
Doce equipos se disputan la gloria en el Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.
Zona Sur
Leones de Yucatán vs Diablos Rojos del México
Los Diablos Rojos del México, actuales campeones de la LMB, han dominado la temporada 2025 con autoridad, aunque sin la fuerza abrumadora que lanzadores clave como Trevor Bauer y Erik Leal le dieron al equipo en la pasada temporada. Sin embargo, con un récord de 62-24, los escarlatas han establecido un estándar que parece casi inalcanzable. Su ofensiva potente, encabezada por Carlos Sepúlveda —el primer Campeón de Bateo mexicano en la historia del equipo— Juan Carlos Gamboa, el veterano Robinson Canó y Julián Ornelas, ha parecido difícil encontrar una fisura en su juego. Pero la hay.
Los todopoderosos Diablos no están exentos de vulnerabilidades. La principal debilidad del equipo se encuentra en su pitcheo abridor, que no ha sido tan dominante como en años anteriores. De hecho, la directiva buscó repatriar a Trevor Bauer (Pitcher del Año 2024 en LMB) para reforzar al equipo en playoffs, aunque finalmente no se concretó su llegada por compromisos en Japón. En el relevo, aunque Tomohiro Anraku ha sido clave como cerrador —fue líder de salvados en la temporada—, el bullpen en su conjunto ha tenido momentos de fragilidad, lo que podría ser un factor determinante en series largas y cerradas.
Los melenudos lograron meterse a Playoffs de milagro, con récord de 39-50 (.438)
que inicialmente los dejaba fuera. Sin embargo, un triunfo decisivo en el último día ante Tigres y combinación de resultados les otorgó el 6° puesto de la Zona Sur. A pesar de que no es el escenario más favorable, los melenudos han sido un rival complicado para los Diablos en más de una ocasión y especialmente durante la postemporada.
Aunque su temporada fue turbulenta, no se puede subestimar a los Campeones de la Serie del Rey de 2022.
Este año su ofensiva fue menos potente de lo acostumbrado (523 carreras anotadas, penúltimo de la zona) pero en la recta final mostró signos de vida. El cañonero estadounidense Art Charles resurgió con 24 cuadrangulares en la campaña, uno de ellos en el juego final vs Tigres que afianzó la clasificación. El veterano Yangervis Solarte fue un motor ofensivo con 86 carreras impulsadas, fungiendo como cuarto bat y tercera base; su presencia será crucial ante su ex equipo.
El Águila de Veracruz vs Guerreros de Oaxaca
El conjunto bélico protagonizó una de las mejores historias de la temporada al terminar con récord de 50 victorias y 39 derrotas (.562) en el segundo lugar de la Zona Sur y buscará venganza tras haber sido eliminados en una emocionante serie de campeonato de 2024, que terminó en siete juegos, por los Diablos Rojos del México.
Además, culminaron la temporada con un juego sin hit ni carrera combinado frente a Puebla este 7 de agosto, cerrando con broche de oro ante su público. Oaxaca armó un equipo muy completo, con ofensiva poderosa —655 carreras anotadas, 2° mejor de la LMB— y pitcheo oportuno. El pitcheo de Oaxaca fue mejorando conforme avanzó el año. Empezaron irregulares, pero cerraron con firmeza: su efectividad colectiva quedó alrededor de 4.50 y Luis Fernando Miranda emergió como as del equipo.
El equipo bélico llega en la mejor forma a los Playoffs, pues ganaron 9 de sus últimos 10 encuentros.
Veracruz llega a esta postemporada con un récord de 43-46, siendo uno de los equipos más irregulares de la temporada. Fue una campaña de altibajos para el equipo del puerto, que llegó a estar en riesgo de eliminación. Un cierre de 6-4 en los últimos 10 juegos les aseguró el quinto puesto en la clasificación.
Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche
Los Pericos de Puebla, campeones de la LMB en 2023, tuvieron un año complicado pero lograron meterse a la postemporada como cuarto lugar con marca de 44-47.
La novena poblana voló bajo durante buena parte de la campaña, y sus números lo reflejan: fueron superados por 34 carreras en el global de la temporada —571 anotadas vs 605 permitidas—. A pesar de ello, la casta de campeón salió a relucir en la recta final: Puebla ganó los juegos necesarios en la última semana para sellar su pase, aunque cerró con una nota amarga al ser víctima del sin hit combinado de Oaxaca en el último duelo del rol regular. El equipo llega golpeado anímicamente tras ese juego histórico en contra en el que permitieron 15 carreras.
Campeche ha sido una grata sorpresa en la temporada 2025, logrando un récord de 45-43 y apropiándose del tercer lugar en el standing de la Zona Sur. La rotación del equipo, encabezada por Domingo Acevedo, Miller Hogan y Jake Thompson han logrado ofrecer salidas de calidad con regularidad.
En su rol como cerrador del equipo, Zac Rosscup también ha sido un elemento sólido e imprescindible para la arquitectura del bullpen; Zac Kristofak, incorporado en junio, se integró al engranaje del relevo y no tardó en consolidarse como un brazo confiable.
A pesar de su inexperiencia en comparativa con otros equipos, Campeche buscará aprovechar su sólida base de pitcheo y sorprender a Puebla en esta serie.
Zona Norte
Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey
Los Charros hicieron historia al clasificar por primera vez a playoffs desde su regreso a la LMB —es su primer boleto en 34 años, desde 1991—. Con récord de 46-46, Jalisco obtuvo el sexto y último pase en el Norte tras ganar su último juego de temporada regular. El equipo regresó al circuito de verano en 2024 y, tras terminar en el penúltimo lugar, finalmente logró llegar a la postemporada este año bajo la dirección de Benjamín Gil.
A pesar de su marca modesta, los Charros tuvieron un ataque explosivo: 627 carreras anotadas, la cifra más alta de la Zona Norte. Se consolidaron como los Maestros de la Estafa al empatar el récord histórico de la liga con 194 bases robadas en la campaña: hasta 17 jugadores aportaron robos, destacando el puertorriqueño Johneshwy Fargas (38 robos) como sublíder de la LMB, solo detrás de Allen Córdoba, quien fue cambiado a los Diablos Rojos del México. (48)
Sin embargo, el pitcheo ha sido el talón de Aquiles: Jalisco permitió 613 carreras, sufriendo por salidas inestables de sus abridores y un bullpen vulnerable.
El club regiomontano concluyó en primer lugar de la Zona Norte con marca de 55-37, asegurando la cima en la última jornada de temporada regular. Los Sultanes se caracterizaron por su equilibrio: anotaron 546 carreras y permitieron solo 456, para una diferencia de +90, respaldada por uno de los mejores cuerpos de pitcheo colectivo de la liga.
De hecho, Monterrey terminó con la segunda mejor efectividad de equipo de la LMB en 2025 con 4.56.
Charros anotó 70 carreras más que Sultanes en el año, pero su efectividad colectiva fue mucho peor: 6.32. Si el pitcheo charro no responde, los regios podrían dominar; de lo contrario, podríamos ver una serie larga y competida.
Algodoneros de Unión Laguna vs Toros de Tijuana
Los Toros llegan a Playoffs por undécima temporada consecutiva y reafirmaron su estatus de franquicia contendiente año tras año. Terminaron con marca de 54-38 y ocuparon el segundo lugar de la Zona Norte, a un par de juegos de arrebatarle el liderato a los Sultanes de Monterrey.
Tijuana presume una alineación poderosa con nombres destacados: el infielder Jack Mayfield y el jardinero Junior Lake aportaron producción constante, junto al mexicano Isaac Rodríguez, uno de los bateadores más consistentes de la liga. Sin embargo, el verdadero poder ofensivo está en el dominicano Aderlín Rodríguez, que terminó la temporada 2025 como líder de cuadrangulares de toda la Liga Mexicana de Beisbol, con 35. Rodríguez quedó, además, segundo en carreras producidas con 96 y cuarto en bases totales con 375.
Su pitcheo colectivo fue de primera línea: registraron 4.52 de efectividad y fueron líderes de LMB en ese departamento, algo inusual en un circuito de altas ofensivas El abridor David Reyes adquirido en julio desde el Águila de Veracruz, se consolidó como as de la rotación tijuanense.
Sin embargo, la novena taurina se enfrentará a Unión Laguna. A pesar de que Tijuana se quedó con seis de los nueve juegos que disputaron ambos equipos en la temporada regular, Laguna ha sido el equipo encargado de eliminar a los Toros en los playoffs de las últimas temporadas.