MLB: Siete agentes libres que han elevado su valor durante la temporada
Una temporada en la que un jugador está por convertirse en agente libre es clave para cualquier atleta profesional. Si tiene un buen desempeño, habrá abierto la puerta a un gran contrato cuando llegue al mercado. Mientras que una campaña destacada puede añadir millones de dólares a su próximo acuerdo, no cumplir con las expectativas puede tener el efecto contrario.
La clase de agentes libres de 2027 tendrá bastante talento disponible, aunque no todos han mostrado su mejor versión durante la temporada 2026. Varios de los jugadores que se convertirán en agentes libres tuvieron dificultades este año, pero otros han superado ampliamente las expectativas.
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A continuación, repasamos a siete jugadores de MLB que han elevado su valor durante esta temporada y que podrían asegurar un contrato lucrativo en invierno.
Foster Griffin, lanzador abridor de los Guardians
Después de una exitosa etapa de tres años en Japón, Foster Griffin firmó un contrato de un año y 5.5 millones de dólares con los Nationals durante la pasada temporada baja y se convirtió en All-Star en Washington. Griffin no pudo llegar a un acuerdo para extender su contrato con los Nationals, lo que finalmente llevó al equipo a enviarlo a los Guardians antes de la fecha límite de cambios.
El zurdo será uno de los agentes libres más interesantes durante este invierno. Ha tenido una gran temporada, con una efectividad de 3.25, 125 ponches y 33 bases por bolas en 138 1/3 entradas. Había mucha incertidumbre en torno a Griffin antes del inicio de la campaña, ya que el lanzador de 31 años no había trabajado en MLB desde 2022 y, en aquella temporada, apenas realizó siete apariciones sin demasiado éxito. Sin embargo, ha superado ampliamente las expectativas en su regreso a las Mayores.
Luis Arraez, segunda base de los Phillies
Considerado en algún momento un bateador de puro contacto sin una posición defensiva definida, Luis Arraez ha cambiado por completo esa percepción sobre su juego. El venezolano de 29 años continúa bateando para un alto promedio y con poco poder, pero esta temporada se ha convertido en uno de los mejores defensivos de MLB en la segunda base.
Arraez batea para .313 con un OPS de .781 en 114 juegos. A la defensiva, ocupa el décimo lugar de MLB —segundo entre los jugadores de cuadro— con 11 outs por encima del promedio y está empatado en el puesto 13 con ocho carreras evitadas. Es una enorme mejoría respecto de la temporada pasada, cuando registró -6 outs por encima del promedio como primera base, algo que precedió al contrato de un año y 12 millones de dólares que firmó con los Giants antes de ser enviado a Philadelphia en la fecha límite de cambios.
Arraez volverá a la agencia libre este invierno, por segunda ocasión en dos años, pero su mejoría defensiva esta temporada podría ayudarlo a conseguir el contrato de largo plazo que no pudo obtener la pasada temporada baja.
Casey Mize, lanzador abridor de los Padres
Casey Mize llegará a la agencia libre con 29 años y después de disputar la que ha sido su mejor temporada hasta ahora. Enviado de los Tigers a los Padres en la fecha límite de cambios, Mize tiene una efectividad de 3.38, 92 ponches y 24 bases por bolas en 96 entradas.
En 18 aperturas, el primer seleccionado del Draft de 2018 ya acumuló la mayor cantidad de fWAR de su carrera, con 2.9, y ha permitido apenas siete cuadrangulares. Fue All-Star la temporada pasada, pero ha sido todavía mejor este año pese a no recibir la convocatoria para representar a los Tigers en el Juego de Estrellas. Si logra cerrar la campaña con buenas actuaciones en San Diego, Mize debería tener varios pretendientes durante su primera incursión en la agencia libre.
Randy Arozarena, jardinero izquierdo de los Mariners
Randy Arozarena ha tenido un excelente desempeño durante sus dos años con los Mariners. En 2026, ha registrado las mejores cifras de su carrera en OPS (.822) y wRC+ (141), además de sumar 16 cuadrangulares, 52 carreras impulsadas y 20 bases robadas.
Arozarena, quien cumplirá 32 años en febrero, debería despertar el interés de varios equipos que busquen incorporar a un bateador derecho con poder a su alineación. Su desempeño defensivo en el jardín izquierdo deja algo que desear, pero su producción ofensiva lo compensa. Además, en lo que apunta a ser una clase de agentes libres bastante limitada entre los jardineros ofensivos, Arozarena podría conseguir un contrato de varios años y gran valor económico.
Ryan Jeffers, catcher de los Twins
Ryan Jeffers se ha colocado en una gran posición para obtener un importante contrato durante el invierno, cuando se convierta en agente libre. No habrá muchos catchers establecidos disponibles en el mercado, por lo que Jeffers, quien ha sido sobresaliente cuando ha estado saludable, debería ser uno de los jugadores más buscados.
Esta temporada, el receptor de 29 años registra un OPS de .878 y un wRC+ de 148. En 59 juegos, ha conectado 10 cuadrangulares y producido 40 carreras, además de mantener una destacada tasa de bases por bolas de 13.8%, frente a un porcentaje de ponches de 16.3%. No tiene el brazo más fuerte detrás del plato, pero es un buen bloqueador y cuenta con habilidades adecuadas para el framing.
Marlins, SP Sandy Alcantara
Sandy Alcantara ha sido algo inconsistente desde que ganó el Cy Young en 2022, pero ha recuperado su mejor versión en 2026. El derecho de Miami ha trabajado regularmente hasta las últimas entradas y, a sus 30 años, se ha convertido en un auténtico caballo de batalla: lidera MLB en entradas lanzadas, con 163 ⅔. Además, registra una efectividad de 3.52, con 128 ponches y 42 bases por bolas.
Después de tener problemas para limitar los batazos fuertes la temporada pasada, cuando registró el peor porcentaje de contacto fuerte de su carrera (45%), Alcantara lo redujo a un 36% en 2026, la mejor cifra de su trayectoria. Su contrato incluye una opción del club por $21 millones para la próxima temporada, aunque Miami no tendría que pagar una compensación si decide no ejercerla. Normalmente sería una decisión sencilla teniendo en cuenta que el dominicano se parece nuevamente al lanzador dominante de años anteriores, pero estamos hablando de los Marlins, una organización históricamente poco dispuesta a gastar. Si llega a la agencia libre, Alcantara será uno de los principales brazos disponibles.
White Sox, RP Sean Newcomb
Sean Newcomb está protagonizando la mejor temporada de su carrera a los 33 años. El relevista de Chicago White Sox ha sido excelente, con una efectividad de 2.66 en 44 apariciones, además de 60 ponches y apenas dos jonrones permitidos en 64 ⅓ entradas. Después de disputar solamente 14 juegos entre las temporadas 2023 y 2024, Newcomb tuvo un desempeño sólido con los Athletics y Red Sox el año pasado. En 2026 ha dado un paso más y se ha convertido en uno de los mejores relevistas de MLB y en una opción confiable para las últimas entradas.
Durante buena parte de su carrera, Newcomb se apoyó principalmente en su recta. Lanzó ese pitcheo en más del 50% de sus envíos cada temporada hasta 2025, cuando modificó su repertorio y comenzó a utilizar con mayor frecuencia una slurve y una sinker. Ambos lanzamientos también le han funcionado esta temporada y le han permitido limitar el contacto fuerte como nunca antes en su carrera. Como relevista zurdo de calidad, Newcomb no debería tener problemas para conseguir un aumento respecto al salario de $4.5 millones que recibe esta temporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/08/2026, traducido al español para SI México.