¡Olmecas a la Final del Sur! Tabasco vence a Guerreros en extra innings y enfrentará a Pericos

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Espinoza 🗿 conecta cuadrangular de 2️⃣ carreras para asegurar la victoria y la clasificación 🫵🏻💥#LaLigaFuerteDeMéxico 💪🏼🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/rDi11YOJYS