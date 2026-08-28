¡Olmecas a la Final del Sur! Tabasco vence a Guerreros en extra innings y enfrentará a Pericos
Olmecas de Tabasco sobrevivió a un dramático Juego 7 y derrotó 5-3 a los Guerreros de Oaxaca en entradas extras para conquistar la Serie de Zona y avanzar a la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El conjunto tabasqueño encontró en Alan Espinoza al héroe de la noche, luego de que el receptor conectara el cuadrangular que encaminó el triunfo definitivo.
El encuentro llegó empatado 3-3 a la octava entrada, en un duelo que mantuvo al filo de la butaca a los aficionados de ambas novenas. Oaxaca y Tabasco intercambiaron golpes durante el partido, pero ninguno logró tomar una ventaja definitiva durante las nueve entradas reglamentarias, por lo que la serie tuvo que resolverse en episodios extras.
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Con la temporada en juego, Olmecas respondió en el momento más importante y consiguió fabricar las carreras que le dieron la ventaja definitiva. El batazo de Alan Espinoza terminó por convertirse en el momento clave de la eliminatoria y permitió a Tabasco dejar tendidos a los Guerreros para quedarse con el triunfo por 5-3.
La clasificación representa una gran remontada para la novena tabasqueña, que llegó a estar contra las cuerdas después de que Guerreros de Oaxaca tomara ventaja de 3-1 en la serie. Olmecas reaccionó con dos victorias consecutivas para igualar la eliminatoria y, finalmente, consiguió imponerse en el séptimo y definitivo encuentro para completar su regreso.
El boleto a la Serie de Campeonato también confirma el buen cierre de temporada de los dirigidos por Luis Carlos Rivera, quienes ahora tendrán enfrente a los Pericos de Puebla. La novena poblana consiguió previamente su clasificación después de eliminar a los Diablos Rojos del México en seis encuentros y convertirse en el primer finalista de la Zona Sur.
Ahora, Olmecas y Pericos se enfrentarán por el campeonato de la Zona Sur y por el derecho de representar al sector en la Serie del Rey. Para Tabasco, la misión será prolongar la inercia conseguida ante Oaxaca, después de una serie en la que estuvo al borde de la eliminación y terminó encontrando en Alan Espinoza al hombre que puso el sello a una espectacular clasificación.