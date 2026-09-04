Olmecas derrotó 2-1 a Pericos y se pone a un triunfo de llegar a la Serie del Rey
Olmecas de Tabasco derrotó 2-1 a Pericos de Puebla y se pone a un triunfo de avanzar a la Serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol.
Tabasco lidera 3-1 la Serie de Campeonato de la Zona Sur, por lo que está a un pasito de convertirse en el rival de Toros de Tijuana en la lucha por el título de la LMB.
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El quinto juego de la serie será el viernes 4 de septiembre, cuando ya no hay margen de error para los poblanos, quienes están obligados a ganar para seguir con vida.
La victoria se la llevó Jeremy Rhoades con labor de siete entradas y un tercio, aceptó cinco hits una carrera, dio un pasaporte y ponchó a tres enemigos.
La derrota fue para Vladimir Gutiérrez. El duelo para el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur será entre Fernando Lozano y Daniel Camarena.