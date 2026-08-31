Olmecas superó 4-3 a Pericos en 11 entradas y emparejó la Serie de Campeonato de la Zona Sur
El héroe de la noche fue Carlos Arellano, quien pegó de hit en el cierre de la onceava entrada para mandar a home la carrera de la victoria.
Olmecas de Tabasco superó 4-3 a Pericos de Puebla en 11 entradas y emparejó 1-1 la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la LMB.
El héroe de la noche fue Carlos Arellano, quien pegó de hit al jardín central en el cierre de la onceava entrada para mandar a home la carrera de la victoria.
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El pitcher ganador fue Fernando Salas (1-2). Mientras que Silvino Bracho cargó con la derrota (0-1).
El tercero de la serie se jugará el martes, pero ahora en el Estadio Hermanos Serdán, casa de los Pericos de Puebla.
El duelo en La Angelópolis está pactado a las 19:00 hrs.
TIJUANA VS MONTERREY
Por su parte, la Serie de Campeonato de la Zona Norte se reanudará el lunes en casa de los Sultanes.
La serie está igualada 1-1 tras dos grandes partidos en Tijuana.
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