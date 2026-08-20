Pericos arma fiesta ofensiva y supera 13-5 a Diablos Rojos
Los Pericos de Puebla tuvieron una explosiva noche ofensiva en el Estadio Alfredo Harp Helú y derrotaron 13-5 a los Diablos Rojos del México en el primer encuentro de la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol.
El partido llegó empatado 5-5 después de cinco entradas, pero a partir de ese momento Puebla tomó completamente el control. Los visitantes anotaron tres carreras en el sexto episodio y agregaron cinco más en el octavo para despegarse definitivamente en la pizarra.
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La ofensiva de Pericos terminó con 21 imparables, la mayor cantidad que ha conectado el equipo en un juego durante la campaña 2026. Michael de la Cruz tuvo una jornada perfecta al bate al irse de 5-5, mientras Henry Ramos y Luis Castro impulsaron tres carreras cada uno. Herlis Rodríguez aportó cuatro hits en seis turnos, tres carreras anotadas y dos producidas.
Antes de que Puebla inclinara el encuentro a su favor, ambos equipos protagonizaron un inicio de constante movimiento en la pizarra.
Pericos anotó dos carreras en la primera entrada y repitió la dosis en la segunda. Un imparable de Michael de la Cruz agregó otra en la tercera y puso el encuentro 5-2.
Diablos consiguió recuperarse gracias al poder de su ofensiva. Franklin Barreto conectó un cuadrangular de dos carreras en el cuarto episodio y Jon Singleton hizo lo propio con un jonrón solitario en el quinto para empatar el juego.
Ese fue el último daño que pudo producir la novena escarlata.
El bullpen de Puebla se encargó de apagar los bates capitalinos durante el resto de la noche. Hunter McMahon, Emailin Montilla y Liarvis Breto combinaron 4.1 entradas sin permitir carrera y únicamente aceptaron dos imparables.
Franklin Gutiérrez había iniciado por Pericos y trabajó 4.2 entradas, en las que permitió cuatro hits y cinco carreras.
Por los Diablos, Ricardo Pinto abrió el encuentro y permaneció dos innings en la lomita, con cuatro imparables y cuatro anotaciones permitidas. Posteriormente lanzaron Efraín Contreras, Stephen Nogosek, JC Mejía y Jimmy Yacabonis.
Hunter McMahon se quedó con la victoria, mientras JC Mejía cargó con la derrota.
Diablos Rojos y Pericos volverán a verse este jueves en el Estadio Alfredo Harp Helú para el Juego 2. Antonio Santos es el abridor probable de Puebla y Trevor Bauer está programado para lanzar por los escarlatas.
Resultados de los otros partidos de hoy
La actividad de la Liga Mexicana de Beisbol también dejó los siguientes marcadores:
- Guerreros de Oaxaca 2-1 Olmecas de Tabasco (serie 1-0)
- Caliente 17-5 Sultanes de Monterrey (serie 1-1)
- Charros 5-3 Toros de Tijuana (serie 1-1)