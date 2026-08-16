Play-Offs LMB 2026: Habrá séptimo juego entre Diablos y Oaxaca; Pericos, avanza
Los Diablos Rojos del México aplastaron por blanqueada a los Guerreros de Oaxaca para empatar la serie y mandar todo a un séptimo y definitivo duelo. Por su parte, los Pericos de Puebla superaron a los Piratas de Campeche y se convirtieron en el primer equipo del sur en amarrar su boleto a las Series de Zona.
Este sábado 15 de agosto se disputaron dichos encuentros correspondientes a las dos de las tres series sureñas que se mantenían en activo dentro del Primer Playoff de la Liga Mexicana de Béisbol 2026.
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Cabe recordar que, el otro encuentro entre Bravos de León y Olmecas de Tabasco tuvo descanso este día y continuará con su sexto partido hasta el domingo 16. En cuanto al norte, previamente, ya se definieron todos los clasificados la siguiente fase, con Toros de Tijuana, Caliente de Durango, Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco.
Oaxaca 0-11 Diablos (Serie: 3-3)
Diablos comenzó el encuentro encendiendo los bates desde temprano. En la segunda entrada, los capitalinos lograron ponerse cinco carreras arriba gracias a los hits de Ramón Flores y Robinson Canó, un elevado de sacrificio de Carlos Sepúlveda y un cuadrangular de dos carreras por parte de Jon Singleton.
No conformes con la ventaja, en el tercer episodio los de la Ciudad de México volvieron a responder a lo grande con un rally de seis anotaciones. Franklin Barreto conectó un home run de dos carreras; posteriormente, Juan Carlos Gamboa apareció con un fly de sacrificio, Carlos Sepúlveda con un rodado, Carlos Pérez con un doblete y Julián Ornelas con un sencillo, remolcando una carrera cada uno para colocar la pizarra 11-0.
A nivel defensivo, la combinación en la lomita entre Trevor Bauer, Efraín Contreras, Nick Vespi y Edwin Fierro logró colgar las nueve argollas para sellar la victoria 11-0 a favor del México. De esta manera, la serie se empata 3-3 y habrá un séptimo juego definitorio este domingo 16 de agosto.
Campeche 4-10 Puebla (Serie: 1-4)
En cuanto al segundo partido del día, apenas en el segundo episodio, Andrew Stevenson empalmó el primer cuadrangular del encuentro para poner al frente a los Piratas. Sin embargo, los Pericos reaccionaron en el cierre de ese mismo inning con Herlis Rodríguez, quien remolcó el empate y la remontada 1-2 con un doblete. Además, en el cuarto rollo, Samar Leyva se voló la barda en solitario para extender la ventaja de los poblanos a 1-3.
Fernando Flores intentó acortar distancias por los de Campeche empujando el 2-3 en la séptima entrada, pero Cristhian Adames volvió a despegar a los emplumados mandando a la registradora dos tantos más para el 2-5.
Posteriormente, en el octavo capítulo, Leyva pegó un sencillo que se le complicó a la tercera base para permitir una anotación más, mientras que Sergio Alcántara, Henry Ramos y Luis Castro también conectaron de hit para poner el marcador 2-10. Aunque en la novena entrada Jesús Fabela envió dos carreras más al plato para Campeche, solo sirvió para decorar el resultado final de 4-10 a favor de los poblanos, que amarraron la serie 1-4.
León vs. Tabasco (Serie: 2-3)
Tras descansar este sábado, el Juego 6 entre Bravos de León y Olmecas de Tabasco está programado para disputarse este domingo 16 de agosto a las 18:00 horas en el Parque Centenario 27 de Febrero, en Villahermosa.